कार्तिक पूर्णिमा को लेकर अयोध्या सीमा पर बढ़ी चौकसी, इस पुल से वाहनों के आवागमन पर रहेगी रोक

संवाद सूत्र, शिवदयालगंज (गोंडा)। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू स्नान व मेला को लेकर गोंडा-अयोध्या सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुराने सरयू पुल से वाहनों के आवागमन पर रोक दिया गया है। सीमा पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वाहनों के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान/मेला के अवसर पर थाना नवाबगंज में यातायात डायवर्जन किया गया है।

जनपद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर व गोंडा से चलकर जनपद अयोध्या को जाने वाले भारी वाहनों काे दर्जीकुआं से ही डायवर्ट कर मनकापुर-दर्जीकुआ होते हुए मनकापुर-बभनान मार्ग अथवा कोल्हमपुर- मनकापुर रोड़ से लोलपुर मार्ग होते हुए गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। जनपद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर व गोंडा से चलकर अयोध्या को जाने वाले छोटे वाहनों को लकडमंडी तिराहे से लोलपुर पुल की तरफ डायवर्ट कर नया सरयूपुल के रास्ते गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। थाना परसपुर/तरबगंज होते हुए थाना नवाबगंज के रास्ते अयोध्या को जाने वाले भारी/हल्के वाहनों को लकडमंडी तिराहे से सीधे लोलपुर पुल डायवर्ट से गंतव्य को रवाना होंगे।

जनपद बस्ती/अयोध्या से चलकर गोंडा होकर अपने गंतव्य को जाने वाले भारी वाहनों को (मालवाहक भारी वाहन, ट्रक, डीसरएम, ट्रैक्टर) मनकापुर-नवाबगंज मार्ग पर डायवर्ट कर रवाना होंगे। डायवर्जन पांच नवंबर तक प्रभावी रहेगा। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा कि अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है।