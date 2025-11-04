Kartik Mela: गोंडा में कार्तिक पूर्णिमा स्नान कल, अयोध्या जाने के लिए आज से उमड़ेंगे श्रद्धालु
गोंडा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष तैयारियाँ की गई हैं। अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ते तैयार हैं, और कर्नलगंज के सरयू नदी के घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना है। सुरक्षा और सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं, और तिर्रे मनोरमा में कार्तिक मेले का आयोजन होगा, जहाँ पुलिस बल तैनात किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, गोंडा। कार्तिक पूर्णिमा बुधवार को है। जगह-जगह मेले लगेंगे और अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। नंदिनीनगर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेला कल है लेकिन, अयोध्या के लिए मंगलवार से ही श्रद्धालु कटरा शिवदयाल गंज के रास्ते से होकर जाएंगे।
कर्नलगंज में सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर करीब पांच लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। नदी के सरयू घाट, सकरौरा घाट, कचनापुर घाट, कटरा शहबाजपुर घाट, यमदूतिया घाट, भौंरीगंज घाट, पसका त्रिमुहानी घाट पर स्नान दान को देखते हए सीसी कैमरे, सफाई, पेयजल सुविधा के इंतजाम किए जा रहे हैं। आर्यनगर की ग्राम पंचायत तिर्रे मनोरमा में कार्तिक मेला लगेगा।
यह पवित्र स्थान ऋषि कुमार नचिकेता के पिता ऋषि उद्दालक मुनि की तपोभूमि है, जो जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर है। इटियाथोक के थानाध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय ने बताया कि मेले में पुलिसकर्मियों व पीएसी के जवानों को लगाया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।