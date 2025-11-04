Kartik Mela: गोंडा में कार्तिक पूर्णिमा स्नान कल, अयोध्या जाने के लिए आज से उमड़ेंगे श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, गोंडा। कार्तिक पूर्णिमा बुधवार को है। जगह-जगह मेले लगेंगे और अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। नंदिनीनगर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेला कल है लेकिन, अयोध्या के लिए मंगलवार से ही श्रद्धालु कटरा शिवदयाल गंज के रास्ते से होकर जाएंगे।

कर्नलगंज में सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर करीब पांच लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। नदी के सरयू घाट, सकरौरा घाट, कचनापुर घाट, कटरा शहबाजपुर घाट, यमदूतिया घाट, भौंरीगंज घाट, पसका त्रिमुहानी घाट पर स्नान दान को देखते हए सीसी कैमरे, सफाई, पेयजल सुविधा के इंतजाम किए जा रहे हैं। आर्यनगर की ग्राम पंचायत तिर्रे मनोरमा में कार्तिक मेला लगेगा।