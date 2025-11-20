Gonda News: अवैध शराब तस्करी में जिला पंचायत सदस्य समेत चार को तीन-तीन साल की जेल

संवाद सूत्र, गोंडा। अवैध शराब तस्करी के मामले में निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने जिला पंचायत सदस्य समेत चार दोषितों को सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने थाना नवाबगंज के ग्राम धुसवा दुल्लापुर निवासी जिला पंचायत सदस्य इंदल यादव व नंद कुमार उर्फ नंदू यादव, ग्राम कनकपुर निवासी राकेश कुमार यादव, कोतवाली मनकापुर के ग्राम जोगापुर निवासी वीरेंद्र को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषितों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अर्थदंड न अदा करने पर दोषितों को तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित पाठक ने बताया कि कोतवाली मनकापुर पुलिस टीम नौ अगस्त 2021 की रात मनकापुर-नवाबगंज मार्ग स्थित अंबरपुर मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रही थी।