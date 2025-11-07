Language
    मौत के एक माह बाद सऊदी अरब से घर पहुंचा युवक का शव, सालभर पहले गया था कमाने

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    एक महीने पहले सऊदी अरब में मृत पाए गए एक युवक का शव उसके घर लाया गया। वह युवक 2024 में रोजगार के लिए सऊदी अरब गया था। शव पहुंचने पर परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। युवक की मौत का कारण अभी तक अज्ञात है।

    संवाद सूत्र, नवाबगंज (गोंडा)। सऊदी अरब कमाने गए युवक की मौत के एक माह तीन दिन बाद शव शुक्रवार को घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। नवाबगंज गिर्द के मजहन पुरवा निवासी कुलदीप निषाद जुलाई 2024 में कमाने के लिए सऊदी अरब के रियाद गया था। वह रियाद के वलैया शहर में एक शेख के यहां ड्राइवर (चालक) के रूप में काम करता था। उसका रिश्तेदार संदीप भी काम करता है।

    स्वजनों ने बताया कि कुलदीप की छह अक्टूबर के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई थी जिससे चिंता बढ़ गई। पिता भरथे निषाद ने अपने भांजे संदीप को उससे पता करने के लिए कहा। संदीप ने 14 अक्टूबर को शेख से बात की तो उसने बताया कि कुलदीप ने छह अक्टूबर को फांसी लगाकर जान दे दी।

    परिवार में पसरा मातम

    खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। शव को भारत लाने के लिए परिजन विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से मिले और मदद की गुहार लगाई। राज्यमंत्री के हस्तक्षेप पर भारतीय दूतावास ने मामले में कार्रवाई तेज की। भारतीय दूतावास ने सऊदी में शव को कब्जे में लेकर लखनऊ भेज दिया।

    शुक्रवार की शाम चार बजे शव गांव पहुंचा। मृतक दो भाइयों में छोटा था। मां गीता देवी, पिता, बड़े भाई रंजीत समेत अन्य स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। वरिष्ठ उपनिरीक्षक विश्वास चतुर्वेदी ने कहा कि शव घर पहुंच गया है। पुलिस बल को मौके पर भेजा गया है।