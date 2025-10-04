Language
    Indian Railways: गोंडा में पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम ने लिया रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर सुरक्षा-संरक्षा का जायजा

    By Dhananjay Tiwari Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:33 PM (IST)

    डीआरएम पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ डिवीजन गौरव अग्रवाल ने यार्ड में कई प्वाइंट समपार फाटक व पुल को भी देखा। दूसरी ओर पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के नवागत मंडल वाणिज्य प्रबंधक रितिक ने रेलवे स्टेशन के खानपान दुकानों का निरीक्षण किया। साफ सफाई की विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

    पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल (बीच में)

    संवाद सूत्र, जागरण, गोंडा : ट्रेनों को सुरक्षित व संरक्षित चलाने के साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करना रेलवे की प्राथमिकता है। यह बात पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने रेलवे यार्ड के ट्रैक का निरीक्षण करने के बाद कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर का जल्द ही रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर लखनऊ डिवीजन के अधिकारियों व कर्मचारी तैयारी में जुट गए हैं। इसी क्रम में मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी डा. शिल्पी कनौजिया के साथ रेलवे स्टेशन से करीब 600 मीटर पूर्व में ही ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे केबिन के निकट कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया।

    बताया जा रहा है कि जहां पर कुछ कमियां मिलीं उसे तत्काल दूर भी कराया। डीआरएम ने यार्ड में कई प्वाइंट, समपार फाटक व पुल को भी देखा। दूसरी ओर पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के नवागत मंडल वाणिज्य प्रबंधक रितिक ने रेलवे स्टेशन के खानपान दुकानों का निरीक्षण किया। साफ सफाई की विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

    यात्रियों को निर्धारित मूल्य से अधिक सामानों को बेचने पर संबंधित स्टाल से कई गुना जुर्माना वसूला जाएगा। एनई रेलवे मेंस कांग्रेस लोको शेड के शाखा मंत्री धारा सिंह मीना के नेतृत्व में कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 13 सूत्री ज्ञापन डीआरएम को सौंपा।

    शाखा मंत्री ने मांग किया गोंडा में रेलवे आवास की संख्या बहुत ही कम है इससे कर्मचारियों को आवास नहीं मिल पाने कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे कालोनियों में झाड़ियां व जल भराव होने से डेंगू व मलेरिया का खतरा बना हुआ है। रेलवे अस्पताल में चिकित्सकों की कमी खत्म किया जाए। राजेश कुमार मौर्य, संजीव कुमार उपस्थित रहे।