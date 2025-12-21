गोंडा में दिन ढलते ही शुरू हो जाता है मिट्टी खनन, पुलिस को पैसे देकर माइनिंग करने का ऑडियो वायरल
उत्तर प्रदेश के गोंडा में शाम होते ही मिट्टी का अवैध खनन शुरू हो जाता है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस को पैसे देकर माइनिंग करने का आरोप लगाय ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मनकापुर (गोंडा)। अवैध मिट्टी खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। दिन ढलते ही मिट्टी खनन करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। शिकायतों के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर कोई सख्ती नहीं दिखाई दे रही है, जिससे माफिया शासन के आदेश का माखौल उड़ा रहे हैं।
ग्राम लिदेहना ग्रंट समेत आस-पास के गांव में जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टी की खोदाई की जाती है। खनन माफिया बिना किसी डर के कृषि, बंजर भूमि व अन्य स्थानों से भारी मात्रा में मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं।
मिट्टी से लदे ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और डंपर बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जिससे ग्रामीण रास्ते जर्जर हो चुके हैं और दुर्घटनाओं का खतरा लगा तार बना है।
इंटरनेट मीडिया पर एक आडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि रोजाना साढ़े चार हजार रुपये एसओ को दिए जाते हैं और उन्हें खुलेआम खनन करने की छूट मिल जाती है। दैनिक जागरण उक्त ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। मिट्टी हटने से खेतों की उपजाऊ प्रभावित हो रही है। वहींं, बरसात के मौसम में जलभराव व कटान की समस्या भी बढ़ सकती है।
इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। इससे खनन माफिया के हौसले और बुलंद हो गए हैं। क्षेत्राधिकारी उदित नारायण पालीवाल ने कहा कि शिकायत मिली है। जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।