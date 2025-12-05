Language
    लखनऊ जाने में होगी सुविधा, तीसरी रेल लाइन बिछने से देवीपाटन मंडल के यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

    By Ajay Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    मनोज श्रीवास्तव, गोंडा। पूर्वोत्तर रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के निर्माण इकाई के तरफ से बीते दो वर्षों से चल रहे तीसरी रेल लाइन परियोजना शुक्रवार को गोंडा कचहरी से बुढ़वल के बीच तीसरी लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो जाएगा।

    पांच किलोमीटर कचहरी से लेकर गोंडा मुख्यालय तक लाइन का निर्माण कार्य शेष रह गया है। देवीपाटन मंडल के लोगों को लखनऊ आने-जाने में राहत मिलेगी। ट्रेनों के क्रासिंग से मुक्ति मिलेगी। वर्ष 2022 में गोंडा से बुढ़वल के बीच 62 किलोमीटर तीसरी लाइन बिछाई जाने का कार्य प्रारंभ हुआ था।

    शुरुआती खंड गोंडा कचहरी से मैजापुर, दूसरा भाग के रूप में मैजापुर से कर्नलगंज व तीसरा खंड के रूप में कर्नलगंज से जरवल रोड व चौथा खंड के रूप में जरवल से घाघरा घाट, पांचवें खंड के रूप में घाघरा घाट से बुढ़वल के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाई जाने का कार्य शुक्रवार को पूरा हो जाएगा।

    तीसरी रेल लाइन बनने से देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती के लाखों लोगों को लखनऊ आने-जाने में काफी सुविधाजनक हो जाएगी। सहायक मंडल अभियंता (विशेष) आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि बचे हुए खंड को अमृत भारत योजना के तहत गोंडा रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के साथ इसको भी पूरा कर लिया जाएगा।

    यात्रियों को मिलेगा लाभ

    गोंडा : रेलवे मंत्रालय के तरफ से बहराइच–जरवल रोड नई रेल लाइन बनाने की घोषणा से देवीपाटन मुख्यालय के लोगों को लखनऊ आने जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा।बहराइच–जरवल रोड के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन को लेकर एक बड़ी प्रगति सामने आई है।

    केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को लोकसभा में बहराइच-जरवर रोड नई रेललाइन के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि 70 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार कर ली गई है।

    वर्तमान में बहराइच और जरवल रोड गोंडा जंक्शन के माध्यम से रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। नई सीधी रेल लाइन के निर्माण से होने से गोंडा के लोगों को राजधानी आने -जाने में लाभ मिलेगा।