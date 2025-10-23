गोंडा-बलरामपुर मार्ग पर कार और बस में आमने-सामने हुई टक्कर, हादसे में दो की मौत और चार घायल

संवाद सूत्र, गोंडा। गोंडा-बलरामपुर मार्ग पर गिलौली गांव के पास गुरुवार को एक कार और आलमबाग डिपो की बस के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में कार सवार एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला मुख्यालय के एससीपीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, मृतक बलरामपुर के पूरब टोला मोहल्ले के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि, मृतकों और घायलों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।