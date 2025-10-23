Language
    गोंडा-बलरामपुर मार्ग पर कार और बस में आमने-सामने हुई टक्कर, हादसे में दो की मौत और चार घायल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    गोंडा-बलरामपुर मार्ग पर गिलौली गांव के पास गुरुवार को कार और आलमबाग डिपो की बस की टक्कर में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें एससीपीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस चालक फरार है, और पुलिस जांच कर रही है।    

    संवाद सूत्र, गोंडा। गोंडा-बलरामपुर मार्ग पर गिलौली गांव के पास गुरुवार को एक कार और आलमबाग डिपो की बस के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में कार सवार एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई।

    हादसे में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला मुख्यालय के एससीपीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस के अनुसार, मृतक बलरामपुर के पूरब टोला मोहल्ले के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि, मृतकों और घायलों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।