    सरयू स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ई-रिक्शा ट्रक से टकराकर पलटा, 16 घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:03 PM (IST)

    गोंडा-लखनऊ हाईवे पर कपूरपुर गांव के पास श्रद्धालुओं से भरे दो ई-रिक्शा एक ट्रक से टकरा गए, जिससे 16 लोग घायल हो गए। कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू घाट में स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को हलधरमऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से सात को गंभीर हालत में बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय रेफर किया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, जागरण गोंडा। गोंडा-लखनऊ हाईवे पर कपूरपुर गांव के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराकर श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे दो ई रिक्शे पलट गए। ई रिक्शे में सवार 16 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलधरमऊ में भर्ती कराया गया है। सात श्रद्धालुओं को बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सरयू घाट में स्नान करने जा रहे थे।

    बमडेरा के नदईपुरवा निवासी सत्यवती, ममता, किरन, रानी देवी, शकुंतला, राजेश कुमार, गुड्डू, पदमा व उनकी बेटी अंशिका, बेबी, आनिया, पसरा गोंडरी के मजरा खुंभा पुरवा निवासी कुसुमा देवी, हार्दिक, सीमा वर्मा, अटल व पवन दो ई रिक्शे पर सवार होकर कर्नलगंज के सरयू घाट स्नान करने जा रहे थे। एक ई रिक्शा पर 11 व दूसरे पांच लोग सवार थे।

    गोंडा-लखनऊ हाईवे पर कपूरपुर गांव के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराकर एक ई रिक्शा टकरा गया, इसके उसके पीछे चल गया दूसरा ई रिक्शा भी टकरा गया। दोनों ई रिक्शा पलट गया। उसके सवार सभी 16 श्रद्धालु घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद शंकुतला, ममता, रानीदेवी, राजेश कुमार, गुड्डू, पवन कुमार व हार्दिक को मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय रेफर किया है।

    अधीक्षक संत प्रताप वर्मा ने बताया कि घायलों का उपचार किया जा रहा है। कोतवाल तेज प्रताप सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच की जा रही है।