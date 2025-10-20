'मर जाऊंगी मगर...', सुसाइड करने से पहले VIDEO में क्या बोली यूपी की नाजिया? 

जासं, गोंडा। नगर कोतवाली के इंदिरा नगर मुहल्ले की रहने वाली नाजिया राेते हुए कह रही है कि भले ही मर जाऊंगी लेकिन, तलाक नहीं दूंगी। मेरे पति मुझसे मोहब्बत भले न करते हों लेकिन, मैं उनसे हमेशा प्यार करती थी। करती हूं और करती रहूंगी। मुझे तलाक लेकर 10 लोगों के साथ नहीं रहना। एक के साथ रहने की तमन्ना थी। इसलिए ये कदम उठा रही हूं। मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उसे खूब पढ़ाना लिखाना...।

इसके बाद में 30 साल की नाजिया ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उसने रोते हुए वीडियो बनाया। इसमें वह पति की प्रताड़ना और बार-बार तलाक लेने का दबाव बनाने की बात कह रही है। उक्त वीडियो की जागरण पुष्टि नहीं करता है। नाजिया की शादी 2022 में सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तेडिया के रहने वाले इस्माइल के साथ हुई थी।

इस्माइल परिवार के साथ मुंबई में रहकर व्यापार करता है। थाने पहुंचे नाजिया के पिता मोहम्मद उस्मान ने रोते हुए बताया कि शादी के बाद से ही इस्माइल उसकी बेटी को दहेज के लिए परेशान करने लगा। बेटी उन लोगों से ये बातें छिपा लेती थी। दामाद तलाक लेने का दबाव बना रहा था।

बुलेट गाड़ी और दो लाख रुपये और लाने के लिए प्रताड़ित कर रहा था। दामाद बार-बार तलाक देने के लिए धमका रहा था। नाै अक्टूबर को नाजिया एक शादी में शामिल होने मुंबई से गोंडा आई थी। 20 अक्टूबर सोमवार की सुबह भी उसका फोन पर झगड़ा हो रहा था।

उसने कहा कि कपड़े बदलने के लिए कमरे में जा रही है। सुबह नौ बजे उसने फंदे से लटककर जान दे दी। काफी देर बाद जब दरवाजा नहीं खुला, तो उन लोगों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर बेटी पंखे के कुंडे के सहारे फंदे से लटकी थी। पुलिस को सूचना देकर बुलाया। पुलिस ने बेटी का फोन कब्जे में ले लिया। सुसाइड से पहले के वीडियो मोबाइल में मिले जिसमें बेटी ने रोते हुए अपना दर्द बताया है।

दुआओं में याद रखना ... मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर चुकी हूं लेकिन, मैं नहीं बचा पा रही। मेरा सौहर इस बात पर अड़ा है कि उसे तलाक देगा। मैं इसकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। इसीलिए मैं यह कदम उठा रही हूं। इसमें मेरे मम्मी-पापा, भाई-बहन किसी की गलती नहीं है। मेरे नसीब की गलती है।