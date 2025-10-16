संवाद सूत्र, परसपुर (गोंडा)। मायके जा रही महिला का अपहरण कर मतांतरण कराने का मामला सामने आया है। महिला को छुड़ाने गए महिला के पति व उसके स्वजनों की पिटाई की गई। पुलिस ने पांच नामजद व दस अज्ञात पर मुकदमा किया गया है।

गांव के रहने वाले व्यक्ति ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसकी पत्नी नौ अगस्त को राखी बांधने मायके जा रही थी। गांव के इरफान अपने सहयोगियों सद्दाम, मुनव्वर व निजामुद्दीन के सहयोग से अपहरण कर फरार हो गया। जानकारी होने पर जब वह आरोपित के घर पहुंचा तो इरफान के पिता निजामुद्दीन ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को हमारा लड़का लेकर गया है।