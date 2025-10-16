Language
    गोंडा में अपहरण कर महिला का कराया मतांतरण, 15 आरोपि‍यों पर मुकदमा दर्ज

    By Ajay Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:11 PM (IST)

    गोंडा में एक महिला के अपहरण और जबरन मतांतरण कराने के आरोप में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

    संवाद सूत्र, परसपुर (गोंडा)। मायके जा रही महिला का अपहरण कर मतांतरण कराने का मामला सामने आया है। महिला को छुड़ाने गए महिला के पति व उसके स्वजनों की पिटाई की गई। पुलिस ने पांच नामजद व दस अज्ञात पर मुकदमा किया गया है।

    गांव के रहने वाले व्यक्ति ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसकी पत्नी नौ अगस्त को राखी बांधने मायके जा रही थी। गांव के इरफान अपने सहयोगियों सद्दाम, मुनव्वर व निजामुद्दीन के सहयोग से अपहरण कर फरार हो गया। जानकारी होने पर जब वह आरोपित के घर पहुंचा तो इरफान के पिता निजामुद्दीन ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को हमारा लड़का लेकर गया है।

    मतांतरण कराकर उसे अपनी पत्नी बना लिया है। यह कहते हुए मारने को दौड़ा लिया। निजामुद्दीन अपने साथियों के साथ उसके घर में घुसकर पुत्तीलाल, विशेश्वर, सूरज, दीपक, राहुल, सीताराम, अमन, कविता, आरती व रेनू की पिटाई की। जान से मारने की धमकी देकर चले गए। थानाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर इरफान, निजामुद्दीन, मुनव्वर, सद्दाम, सूरज व दस अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा किया गया है।