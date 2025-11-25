Language
    गोंडा में रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के ट्रैक से उतरने के मामले में PWI सस्‍पेंड, तीन महीने में तीन बार हो चुकी है घटना

    By Ajay Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:14 PM (IST)

    संवाद सूत्र, गोंडा। रेलवे अधिकारियों की ओर से संरक्षित व सुरक्षित ट्रेनों के संचालन का दावा किया जा रहा है लेकिन, बीते तीन माह में तीन मालगाड़ी अलग-अलग जगह पर ट्रैक से उतर चुकी है। नवंबर में 15 दिन के भीतर दो घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में जांच पूरी नहीं हो सकी है। इस मामले में रेल पथ निरीक्षक (पीडब्ल्यूआई) संतोष चौरसिया को निलंबित किया गया है। रेलवे ने जांच तेज कर दी है।

    मालगाड़ियाें के ट्रैक से उतरने की घटना को रेलवे के उच्चाधिकारियों के सुरक्षित ट्रेनों का संचालन करने का स्लोगन कागजों तक ही सीमित है। यहां तक डिवीजन के अधिकारियों का एक दिन पूर्व भी जिस ट्रैक का जांच किया, अगले दिन इसी ट्रैक पर मालगाड़ी का दो डिब्बे पटरी से उतर गए थे। तीन महीने से लगातार ट्रैक से मालगाड़ियां नीचे उतर रही हैं जिसको लेकर रेलवे मंत्रालय के अधिकारी भी चिंतित हैं।

    पहली घटना 24 सितंबर को रेलवे यार्ड के मुख्य यार्ड मास्टर दफ्तर (सीआइओम) के पास लाइन नंबर 24 से आप बीसीएम लखनऊ जाते वक्त इसका पहला इंजन के चारों पहिए ट्रैक से उतर गए थे जिस कारण करीब पांच घंटे तक शंटिंग का कार्य बाधित रहा।

    दूसरी घटना एक नवंबर को पत्थर की गिट्टी से लदा हुए मालगाड़ी रेलवे स्टेशन गोंडा के मेन लाइन नंबर चार से कचहरी स्टेशन के लिए जाते वक्त, इसके दो डिब्बे ट्रैक से उतर गए जिससे मेन लाइन व गोरखपुर से लखनऊ के बीच अप व डाउन पर ट्रेनों का संचालन चार घंटे से अधिक समय तक ठप रहा। इसके कारण यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी।

    तीसरी घटना 14 नवंबर की रात नौ बजे रेलवे यार्ड के ट्रैक संख्या 45 से शंटिंग कर रहे मालगाड़ी के एक डिब्बा पटरी से उतर गया था। घटनाओं के बारे में अधिकारी मुंह नहीं खोल रहे हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक शिव शंकर प्रसाद ने कहा कि ट्रैक से मालगाड़ियाें के उतरने के मामले में पीडब्ल्यूआइ संतोष चौरसिया को निलंबित किया गया है। जांच चल रही है।