    यूपी में बन रही ये टाउनशिप हो गई रद, किसी ने 80 तो किसी ने 35% धनराशि कर दी थी जमा; लोगों को लगा तगड़ा झटका

    By Varun Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:22 PM (IST)

    लखनऊ में सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स लिमिटेड की टाउनशिप परियोजना रद्द होने से गोंडा के निवेशकों को निराशा हुई है। लगभग सौ लोगों की पूंजी फंस गई है, जिन् ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, गोंडा। लखनऊ में सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स लिमिटेड गोंडा की टाउनशिप परियोजना निरस्त होने से आवंटियों की उम्मीदों को झटका लगा है। जिले के करीब सौ लोगों की पूंजी फंस गई है। किसी ने 80 तो किसी ने 35 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी थी।

    शहर के बेलसर रोड निवासी नदीम सिद्दीकी ने बताया कि कोरोनाकाल से पहले लखनऊ में शालीमार के समीप विकसित हो रही टाउनशिप में आवास की बुकिंग कराई गई थी। वन बीएचके फ्लैट की कीमत दस लाख रुपये थी। बुकिंग के बाद 25 हजार रुपये प्रतिमाह संबंधित बिल्डर्स ने किस्त तय की थी।

    उन्होंने कहा कि मैंने अपने अलावा सास नफीस फात्मा के नाम से भी फ्लैट की बुकिंग कराई थी। दोनो फ्लैट के लिए 12 लाख रुपये जमा किए गए हैं। नदीम ने बताया कि जिले के करीब सौ लोगों ने फ्लैट की बुकिंग कराई थी। पहले चरण में 60 लाेगों को घर मिलना था। टाउनशिप परियोजना निरस्त होने से उम्मीदें टूट गई हैं।

    अब जमा पूंजी भी निकालना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि संंबंधित बिल्डर्स से जब पैसा वापस करने की मांग की जाती है तो वह मकान दिलाने का आश्वासन देते हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनजेर इमरान का पक्ष जानने के लिए काल की गई, लेकिन उन्होंने काल रिसीव नहीं की।