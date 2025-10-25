Language
    यूपी के इस जिले में दो नए इंडोर स्टेडियम बनेंगे, खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण

    By Raman Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    गोंडा जिले में दो नए इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधा मिलेगी। इन स्टेडियमों में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और बैडमिंटन जैसे खेलों की सुविधा होगी। लगभग 9 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इन स्टेडियमों से युवाओं को खेल में सक्रिय होने का अवसर मिलेगा और वे राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो सकेंगे।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। जिले में जल्द ही दो बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम (मिनी स्टेडियम) का निर्माण होगा। इसके लिए राजकीय इंटर कालेज का अदम गोंडवी खेल मैदान और अभिनव इंटर कालेज कंसापुर को चिह्नित किया गया है। प्रत्येक इंडोर स्टेडियम निर्माण पर चार करोड़ 92 लाख खर्च किए जाएंगे।

    इस तर दो इनडोर स्टेडियम निर्माण पर नौ करोड़ 84 लाख रुपये खर्च होंगे इससे खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। इंडोर स्टेडियम में वालीबाल, बास्केटबाल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और अन्य इंडोर खेलों की सुविधा उपलब्ध रहगी।

    भवन में शौचालय, चेंजिंग रूम, वार्म-अप ज़ोन, प्रशासनिक कार्यालय, स्वागत क्षेत्र और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इंडोर स्टेडियम निर्माण से खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उनके मंजिल की राह आसान होगी।

    बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम निर्माण से खिलाड़ियों को बैडमिंटन, कबड्डी, बास्केटबॉल और वालीबाल जैसे कई खेलों के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, रनिंग ट्रैक, जिम और मल्टीपरपज फिटनेस केयर हाल जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होंगी।

    इन सुविधाओं से स्थानीय खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी करने का बेहतर अवसर मिलेगा। विभिन्न इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। इनडोर स्टेडियमों का उपयोग राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए किया जा सकेगा। स्टेडियम में भाग लेने से युवाओं को खेल में सक्रिय होने का अवसर मिलेगा, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

    बजट मिलते ही शुरू होगा निर्माण

    जिले में दो बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम (मिनी स्टेडियम) निर्माण की स्वीकृति शासन ने दे दी है। निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था भी यूपी सिडको को नामित किया गया है। बजट मिलते ही निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। इनडोर स्टेडियम निर्माण से युवाओं को खेल में सक्रिय होने का अवसर मिलेगा। खिलाड़ियों को अभ्यास करने के साथ ही प्रतियोगिताओं के आयोजनों की भी सुविधा बढ़ेगी।
    - डा. रामचंद्र, जिला विद्यालय निरीक्षक