यूपी को मिली एक और स्पेशल ट्रेन, अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को होगा फायदा

संवाद सूत्र, गोंडा। रेलवे प्रशासन ने अयोध्या मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए (05078/05077) गोंडा-अयोध्या व (05079/05080) मनकापुर-गोंडा के मध्य एक-एक जोड़ी अनारक्षित मेला विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 30 अक्टूबर से छह नवंबर तक चलाई जाएगी। इसका सीधा फायदा देवीपाटन मंडल के लोगों को मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि गोंडा जंक्शन-अयोध्या के बीच चलने वाली अनारक्षित मेला विशेष ट्रेन रविवार से पांच नवंबर तक चलने वाली (शुक्रवार को छोड़कर) गोंडा रेलवे स्टेशन से रात नौ बजकर 40 मिनट पर प्रस्थान कर बरूआचक, मोतीगंज व झिलाही रोकते हुए मनकापुर से रात दस बजकर 15 मिनट बजे रवाना होकर टिकरी, नवाबगंज, कटरा व रामघाट हाल्ट होकर अयोध्या रात 11.50 बजे पहुंचेगी।

वापसी में मेला विशेष ट्रेन अयोध्या स्टेशन से 12.45 बजे से प्रस्थान कर रामघाट हाल्ट, कटरा ,नवाबगंज व टिकरी होते हुए मनकापुर से देर रात दो बजकर 45 मिनट से चलकर झिलाही, मोतीगंज व बरूआचक रोकते हुए गोंडा स्टेशन पर देर रात तीन बजकर 30 मिनट पर पहुंचेगी।