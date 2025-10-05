दुकान पर काम करने से मना करने पर किशोर की गोली मारकर हत्या, आरोपी गांव से फरार
गोंडा में दुकान पर काम करने से मना करने पर मंगलदेव नामक किशोर को गोली मार दी गई जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक भवनियापुर खुर्द का रहने वाला था। रामशंकर ने तहरीर में बताया कि संदीप मिश्र नामक दुकानदार ने उसे अपनी दुकान पर काम करने के लिए कहा था लेकिन मंगलदेव ने मना कर दिया था। इसी रंजिश में संदीप ने उसे गोली मार दी।
जागरण संवाददाता, गोंडा। दुकान पर काम करने से मना करने पर भवनियापुर खुर्द के बंधुकपुरवा निवासी मंगलदेव को तमंचे से गोली मार दी। स्वजन घायल किशोर को मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने आरोपित दुकानदार के विरुद्ध मुकदमा किया है।
भवनियापुर खुर्द के बंधुकपुरवा निवासी रामशंकर ने दी गई तहरीर में कहा कि उनका बेटा मंगलदेव गांधी चबूतरा के पास होटल में काम करता था। शनिवार की शाम को दुकान मालिक उसे होटल में काम करने के लिए घर से बुलाकर ले गए थे। होटल के पास ही खरगूपुरपुर थाना के महादेवकला निवासी संदीप मिश्र फसल में दवा छिड़काव की मशीन किराए पर देने की दुकान करते हैं।
मंगलदेव के होटल पर काम करने से संदीप रंजिश रखता था। आरोपित ने मंगलदेव को अपनी दुकान पर काम करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। आरोपित ने शनिवार की देरशाम किशोर को दुकान पर बुलाकर तमंचे से गोली मार दी।
घायलावस्था में उसे बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक दो भाइयों में सबसे बड़ा था। छोटा भाई साजन दस वर्ष का है, वह पढ़ाई कर रहा है।
मां रजवंती पैरालाइज है। रमाशंकर मजदूरी करते हैं। मां समेत अन्य स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। थानाध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय ने बताया कि आरोपित संदीप मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा किया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है।
