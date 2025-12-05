Language
    गोंडा में स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी नहीं चल रहा बिजली बिल का पता, बिजली विभाग का चक्कर लगा रहे उपभोक्ता

    By Dhananjay Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    गोंडा में स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिलने में दिक्कत हो रही है। बिल न मिलने से परेशान उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर काट रहे ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी नहीं चल रहा बिजली बिल का पता।

    संवाद सूत्र, गोंडा। देवी पाटन मंडल के चारों जिलों में अब तक एक लाख 12 हजार बिजली उपभोक्ताओं के यहां पुराना मीटर बदल कर स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। इनमें से अधिकांश उपभोक्ताओं की परेशानी यह है कि उनके यहां मार्च-अप्रैल में पुराना बिजली मीटर बदल कर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए, लेकिन उन्होंने कितने युनिट व रुपये की बिजली खर्च की इसका पता नौ माह बाद भी नहीं चल पा रहा है।

    वह जली विभाग का चक्कर तो काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं को डर सता रहा है कि कहीं अधिक धनराशि की बिल आ गई तो वह क्या करेंगे।

    वहीं कई उपभोक्ता पुराना मीटर लगवाने की पैरवी कर रहे हैं, जिससे वह प्रत्येक माह बिल की अदायगी कर सकें। मंडल में लगभग 14 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। अब स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता बिजली बिल जमा करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल की धनराशि का ही नहीं पता चल पा रहा है।

    देवीपाटन मंडल के बहराइच जिले में 389213 बिजली उपभोक्ताओं के पुराने बिजली मीटर बदल कर स्मार्ट लगाए जा चुके हैं। इसी तरह गोंडा व श्रावस्ती में 347993 और गोंडा में 382560 बिजली उपभोक्ताओं के पुराने बिजली मीटर बदल कर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

    उपभोक्ताओं की यह है समस्या

    सिविल लाइंस के रहने वाले अनुपम सिंह ने कहा कि उनके घर अमरावती के नाम से बिजली कनेक्शन है। गत फरवरी में उनका पुराना बिजली मीटर बदल कर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। इसके बाद वह अब तक विभाग का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें बिजली बिल की जानकारी नहीं हो पा रही है।

    अनुपम का कहना है कि जब पुराना मीटर लगा था तो प्रतिमाह बिजली बिल मिल जाता था और वह नियमित जमा कर देते थे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद यही नहीं पता चल पा रहा कि उन्होंने कितने की बिजली का उपभोग किया। डर है कि कहीं अधिक धनराशि की बिल आ गई तो वह क्या करेंगे।

    इसी तरह प्रमोद तिवारी ने बताया कि उनके यहां जून में और शांती देवी ने कहा कि अप्रैल में उनके यहां स्मार्ट मीटर लगाया है, लेकिन बिल की जानकारी नहीं हो पा रही है। इसी तरह संतोष, रामेंद्र, व संजना के घर भी मई में स्मार्ट मीटर लगा है, लेकिन बिजली बिल से अनजान हैं।

    ऊर्जा सेवा सरयू एप पर मिलेगी जानकारी

    जिन उपभोक्ताओं के यहां पुराना बिजली मीटर बदल कर स्मार्ट मीटर लगाया गया है, वह उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन पर ऊर्जा सेवा सरयू एप डाउन लोड कर लें। उस पर स्मार्ट मीटर सहित बिजली बिल संबंधी सभी जानकारी उपभोक्ताओं को मिल जाएगी। इसके बाद भी बिल संबंधी समस्या है तो उसकी शिकायत विभाग 1912 नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे उपभोक्ता उनसे भी शिकायत दर्ज करएं समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। -यदुनाथ यथार्थ, मुख्य अभियंता बिजली देवीपाटन मंडल।