SIR in UP: सिर्फ 6 दिन बाकी, छूटे हुए मतदाता जल्द जमा करें गणना प्रपत्र
गोंडा में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्रों को डिजिटल करने का काम चल रहा है। छूटे हुए मतदाताओं से जल्द प्रपत्र जमा करने की अपी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोंडा। विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के तहत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कराने के साथ ही खामियों को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है, ऐसे मतदाता जिनके गणना प्रपत्र की वेबसाइट पर मैपिंग नहीं हो सकी है, उनकी मैपिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।
जिले में 77.16 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन हो गया है, इनमें से 29.92 प्रतिशत की मैपिंग वेबसाइट पर नहीं हो सकी है।
जबकि, 14.10 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र का संग्रहण नहीं किया जा सकता है, इनमें मृतक, दूसरे जगह चले जाने वाले, एक से कई स्थानों पर दर्ज मतदाता शामिल हैं। अब सिर्फ 6 दिन ही शेष बचे हैं। जिला प्रशासन ने छूटे हुए मतदाताओं से जल्द गणना प्रपत्र भरकर जमा करने की अपील की है।
विधानसभावार एसआइआर की स्थिति
|विधानसभा
|कुल मतदाता
|डिजिटाइड
|मेहनौन
|381396
|294692
|गोंडा सदर
|363259
|238869
|कटराबाजार
|410271
|332111
|कर्नलगंज
|344478
|276254
|तरबगंज
|381453
|297214
|मनकापुर
|336968
|265972
|गौरा
|334182
|264551
|योग
|2552007
|1969663
97263 मतदाता मृतक
एसआइआर के तहत गणना प्रपत्र वितरण के दौरान जिले में 97 हजार 263 मतदाता मृतक मिल चुके हैं। 62 हजार 201 मतदाता उपलब्ध नहीं हैं। एक लाख 57 हजार 716 मतदाता दूसरे स्थान पर स्थाई रूप से चले गए हैं। 36 हजार 788 मतदाता दूसरे स्थान से पंजीकृत हैं।
जिला संपर्क केंद्र में मिलाइए फोन
यदि गणना प्रपत्र भरने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मतदाता जिला संपर्क केंद्र के टोल फ्री नंबर 1950 पर काल सकते हैं। यहां तैनात कर्मी आपकी जिज्ञासा का समाधान कराएंगे।
विधानसभावार ईआरओ के मोबाइल नंबर
|विधानसभा क्षेत्र
|अधिकारी का नाम
|मोबाइल नंबर
|गोंडा सदर
|एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता
|9454416072
|मेहनौन
|एसडीएम यशवंत राव
|8009000342
|कटराबाजार
|एसडीएम विशाल कुमार
|7906648835
|कर्नलगंज
|एसडीएम नेहा मिश्रा
|9454416075
|तरबगंज
|एसडीएम विश्वमित्र सिंह
|7007937515
|मनकापुर
|एसडीएम विनीत कुमार
|9454419059
|गौरा
|एसडीएम अवनीश त्रिपाठी
|9454416073
किस विधानसभा क्षेत्र में कितने बूथ
|संख्या
|विधानसभा क्षेत्र
|295
|मेहनौन
|296
|गोंडा सदर
|297
|कटराबाजार
|298
|कर्नलगंज
|299
|तरबगंज
|300
|मनकापुर
|301
|गौरा
इन बातों का रखें ध्यान
- यदि किसी का नाम 2003 एसआइआर सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उनके रिश्तेदार जैसे माता-पिता या दादा-दादी/आदि का नाम शामिल है तो गणना प्रपत्र में उस रिश्तेदार का विवरण भरना होगा।
- वर्ष 2003 की एसआइआर की मतदाता सूची से मिलान करके अगर आवश्यकता होगी तो संबंधित के दस्तावेज मांगे जाएंगे।
- 11 दिसंबर से पहले अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कराना होगा, जिससे मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जा सके।
- इस अवधि के बाद यदि नाम नहीं दर्ज करा पाएंगे तो अतिरिक्त फार्म-6 घोषणा पत्र (घोषणा प्रपत्र) के साथ भरना होगा।
लोकतंत्र के कर्मयोगी
गौरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 18 प्राथमिक विद्यालय मढासेमा में बीएलओ की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सावित्री देवी निभा रही हैं। यहां 726 मतदाता दर्ज थे। उन्होंने दिनरात मेहनत करके न सिर्फ मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाए बल्कि, डिजिटाइशन भी करा दिया है।
इसी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 41 कंपोजिट विद्यालय बैजपुर में सहायक अध्यापक अमित कुमार बीएलओ हैं। उन्होंने 883 मतदाताओं का गणना प्रपत्र डिजिटाइजेशन कराया है। उन्होंने बताया कि दिन में गणना प्रपत्र जुटाए और सुबह-शाम आनलाइन किया।
एसआइआर पर प्रतिक्रिया
एसआइआर के तहत गणना प्रपत्र भरने की अंतिम अवधि में सिर्फ कुछ दिन शेष हैं। ऐसे मतदाता जो अभी तक गणना प्रपत्र नहीं भर पाए हैं वह जल्द भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें।
- अवनीश त्रिपाठी, एसडीएम मनकापुर
विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए चलाया जा रहा है। प्रत्येक मतदाता के लिए गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है। सभी मतदाता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बीएलओ का सहयोग करें।
- अशोक कुमार गुप्ता, एसडीएम सदर
नो-मैपिंग में फीड किए गए गणना प्रपत्रों की करें समीक्षा
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करके एसआइआर अभियान की समीक्षा की। बैठक में सभी एआरओ, एईआरओ व जनपद स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग कर निर्वाचन कार्यों की प्रगति से जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत प्राप्त सभी गणना प्रपत्रों के शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन को प्राथमिकता से पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की सटीकता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हर गणना प्रपत्र सही, स्पष्ट और त्रुटिरहित रूप से डिजिटल प्लेटफार्म पर दर्ज हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि डिजिटाइजेशन कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही पाए जाने पर तत्काल सुधार कराया जाए।
उन्होंने बताया कि ने नो-मैपिंग में फीड किए गए गणना प्रपत्रों की गहन समीक्षा करने और उनमें पाई गई सभी त्रुटियों को प्राथमिकता के आधार पर सही कराने के निर्देश दिए।
गलत मैपिंग या अपूर्ण डेटा के कारण निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं के सत्यापन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए ऐसे मामलों में शीघ्रता से सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक प्रपत्र का सही भौगोलिक निर्धारण चुनाव प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ अपने-अपने मतदेय स्थलों पर बीएलए के साथ नियमित बैठकें आयोजित करें। इन बैठकों में मतदाता सूची में ना जोड़ने, हटाने व संशोधन से संबंधित प्रपत्रों पर संयुक्त रूप से चर्चा की जाए, जिससे किसी भी प्रकार की विसंगति या त्रुटि शेष न रहे।
उन्होंने कहा कि बीएलओ और बीएलए के बीच समन्वय मजबूत होने से मतदाता सूची अधिक सटीक और विश्वसनीय बनेगी तथा मतदाताओं को भी बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, एसडीएम जितेंद्र गौतम, विशाल कुमार, नेहा मिश्रा, विनीत कुमार, उपायुक्त स्वत : रोजगार जेएन राव, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मो. रजी उपस्थित रहे।
