SIR in UP: सिर्फ सात दिन का समय, फिर वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम! दिखाने पड़ सकते हैं ये कागज

बिना किसी शंका या झिझक के घर आने वाले बूथ लेवल अधिकारी का सहयोग करें, जिससे निर्धारित तारीख तक सभी मतदाता का फार्म भर सके और लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। दैनिक जागरण भी लोकतंत्र के इस पुनीत कार्य में सभी से सहयोग की अपेक्षा रखता है। किसी को एसआइआर से संबंधित कोई समस्या है तो ई-मेल आइडी gonda@lko.jagran.com पर भेज सकते हैं। विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के अब सिर्फ सात दिन और शेष हैं। यदि आपने अपना गणना प्रपत्र नहीं भरा है तो तत्काल भरें। इस गलतफहमी में न रहें कि 2003 या मौजूदा मतदाता सूची में नाम है तो गणना प्रपत्र भरने की जरूरत नहीं है। हर हाल में प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है।

इसके अलावा नजदीकी मतदाता पंजीकरण केंद्र पर भी इससे संबंधित जानकारी दी जा रही है। प्रत्येक मतदाता के घर गणना प्रपत्र वितरण किया जा रहा है। गणना प्रपत्र में मतदाता से संबंधित सूचनाएं जैसे नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक का नाम, इपिक नंबर, पता एवं वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार भाग और क्रमांक संख्या भरा होगा। मतदाता को अपनी वर्तमान फोटो, जन्मतिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक का नाम, इपिक नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर जैसी मूल जानकारियां भरनी होंगी।

यदि किसी मतदाता का नाम 2003 एसआइआर सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उनके रिश्तेदार जैसे माता-पिता या दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो गणना प्रपत्र में उस रिश्तेदार का विवरण भरा जाएगा।



विधानसभावार ईआरओ के मोबाइल नंबर

गोंडा सदर-एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता-9454416072

मेहनौन-एसडीएम यशवंत राव-8009000342

कटराबाजार-एसडीएम विशाल कुमार-7906648835

कर्नलगंज-एसडीएम नेहा मिश्रा-9454416075

तरबगंज-एसडीएम विश्वमित्र सिंह-7007937515

मनकापुर-एसडीएम विनीत कुमार-9454419059

गौरा-एसडीएम अवनीश त्रिपाठी-9454416073





जिला संपर्क केंद्र में मिलाइए फोन

- यदि गणना प्रपत्र भरने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मतदाता जिला संपर्क केंद्र के टोल फ्री नंबर 1950 पर काल सकते हैं। यहां तैनात कर्मी आपकी जिज्ञासा का समाधान कराएंगे।



यह प्रक्रिया

- चार दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएंगे।

- नौ दिसंबर को निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन हाेगा।

- आठ जनवरी तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएगी।

- 31 जनवरी तक दावे व आपत्तियाें का निस्तारण होगा।

- अंतिम सूची सात फरवरी को प्रकाशित की जाएगी



यह प्रपत्र रखें तैयार, बीएलओ के मांगने पर देना होगा

- केंद्र व राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी या पेंशनधारक को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान को कोई आदेश।

- सरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, बैंक, एलआइसी, डाकघर द्वारा एक जुलाई 1987 से

पहले जारी किया गया कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज।

- किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र।

- भारत का पासपोर्ट।

- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया शैक्षिक प्रमाण पत्र।

- राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

- वन अधिकार प्रमाण पत्र।

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या किसी जाति का प्रमाण पत्र।

- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो।

- राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।

- सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

- आधार कार्ड मान्य पर आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार।



लोकतंत्र के हीरो

- गौरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 99 जूनियर हाईस्कूल फतेहपुर के बूथ पर तैनात बीएलओ काजी मंजूर अहमद ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद विशेष सघन पुनरीक्षण के तहत अपने कोटे के सभी गणना प्रपत्र भरवाकर जमा करके मिसाल पेश की है। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते हुए 888 गणना प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर आनलाइन करा चुुके हैं। काजी मंजूर अहमद उन कई बीएलओ के लिए उदाहरण हैं, जो विशेष सघन पुनरीक्षण के पुनीत कार्य को करने के बजाए तरह-तरह की बहानेबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।



जिले के सभी ग्राम प्रधानों से मेरी अपील है कि वह अपने ग्राम पंचायत में प्रत्येक मतदाता का गणना प्रपत्र भरवाकर बीएलओ के पास जमा कराने में सहयोग करें। यह समय लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास में अपनी सहभागिता करने का है। - उमापति त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन



एसआइआर से किसी को घबराने की जरूरत नही है। आयोग का यह प्रयास है कि जो सही मतदाता हों, वही इस सूची में रहें। इसलिए सभी मतदाता गणना प्रपत्र को भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें। - आलोक कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी



विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए किया जा रहा है। प्रत्येक मतदाता के लिए गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है। बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र इकट्ठा कर रहे हैं। सभी मतदाता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बीएलओ का सहयोग करें। - प्रियंका निरंजन, जिला निर्वाचन अधिकारी