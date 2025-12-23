गोंडा में ठंड का कहर, तीन दिन बंद रहेंगे कक्षा 1-8 तक के स्कूल, DM ने जारी किया आदेश

संवाद सूत्र, गोंडा। शीतलहर व ठंड को देखते हुए कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में 24 व 26 दिसंबर को बच्चों का अवकाश घोषित किया गया है। जबकि, शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित होकर कार्य करेंगे। अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

मंगलवार को सुबह घना काेहरा छाया रहा। सर्द हवा चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि डीएम के आदेश पर कक्षा एक से आठ तक के समस्त स्कूलों में 24 व 26 दिसंबर को छात्रों का अवकाश रहेगा।

शिक्षक व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहकर विभागीय कार्य संपादित करेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे का अवकाश है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. उपेंद्रनाथ सिंह ने बताया कि अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री व न्यूतनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। हवा सात किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित है। छह ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। मंगलवार को पुरबिया एवं वैशाली एक्सप्रेस सुबह आने के बजाए दोपहर को आई। जबकि, गोरखधाम सुपर फास्ट एक्सप्रेस सुबह के बजाए रात में पहुंची। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

अवध और गौहाटी एक्सप्रेस चार-चार घंटे व आम्रपाली एक्सप्रेस छह घंटे, जबकि गोरखधाम सुपरफास्ट सुबह सात बजे के बजाए रात साढ़े आठ बजे और वैशाली एक्सप्रेस सुबह साढ़े छह बजे की जगह दोपहर 12 बजे, पूरबिया एक्सप्रेस सुबह पांच बजे के स्थान पर दोपहर 12 बजे गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंची।

इस कारण यात्रियों को ठंडक में विलंबित ट्रेनों को पकड़ने में भारी दिक्कतें उठानी पड़ी। दूसरी तरफ इंजीनियर( रेलवे ट्रैक) विभाग ने फाग को देखते हुए ट्रैक पर पेट्रोलियम बढ़ा दिया है, इसके लिए दस जोड़ी ट्रैकमैन विभिन्न रेल रूटों पर तैनात किया है।