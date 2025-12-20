यूपी के इस जिले में पांच साल पुरानी सड़कों की होगी मरम्मत, सर्वे शुरू

जागरण संवाददाता, गोंडा। पांच साल पहले बनी सड़क टूट जाने व गिट्टियां उजड़ जाने की समस्या से जूझ रहे पांच लाख से अधिक ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। पीडब्ल्यूडी ऐसी सड़कों की मरम्मत नवीनीकरण योजना से कराने जा रहा है। विभागीय अभियंता ऐसी सड़कों की तलाश में जुट गए हैं।

बारिश में जिले की 500 से अधिक सड़कें टूट गई थीं। इनमें 200 से अधिक सड़कों को विशेष मरम्मत योजना के तहत दुरुस्त कराया गया। बाकी बचीं 100 से अधिक सड़कों की मरम्मत नवीनीकरण योजना से कराई जाएगी। इन सड़कों में मरम्मत में अधिक कार्य नहीं है फिर भी यह बजट के अभाव में नहीं बन पा रही थीं।

लोक निर्माण विभाग ने विशेष मरम्मत से बची जर्जर सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए नवीनीकरण योजना लागू की है। अधीक्षण अभियंता योगेद्र सिंह ने बताया कि गोंडा व बलरामपुर के सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहां पेंटिंग व डामर उखड़ी सड़कों के मरम्मत का प्रस्ताव तैयार कर भेजें।