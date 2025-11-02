यूपी के इस जिले की बदल जाएगी तस्वीर, 9 सड़कों की मरम्मत में खर्च होंगे 1 करोड़ 23 लाख रुपये

Language
    By Raman Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:03 PM (IST)

    गोंडा जिले में सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए शासन ने 1 करोड़ 23 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि से दुल्लापुर, गूंगी देई, देवरिया मूसापुर, कठौवा, अलावल देवरिया मूसापुर, इंदिरा पारा समेत सात सड़कों की मरम्मत की जाएगी। गन्ना विभाग की दो सड़कों को भी स्वीकृति मिली है।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। शासन को भेजे गए सड़कों की विशेष मरम्मत के प्रस्तावों को स्वीकृति मिलनी शुरू हो गई है। पहली खेप में जिले की सात सड़कों के विशेष मरम्मत कार्य को स्वीकृति मिली है, जिनके गड्ढे भरकर उन्हें सुगम बनाने के लिए उन पर एक करोड़ 23 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

    शासन से मिली स्वीकृति के अनुसार दुल्लापुर संपर्क मार्ग पर 26 लाख दो हजार, गूंगी देई पश्चिम मार्ग पर 29 लाख 47 हजार, देवरिया मूसापुर से खौदी संपर्क मार्ग पर 18 लाख 68 हजार, कठौवा संपर्क मार्ग पर 23 लाख 74 हजार, अलावल देवरिया मूसापुर से पिपरा लालच संपर्क मार्ग पर 13 लाख 90 हजार व इंदिरा पारा संपर्क मार्ग पर 14 लाख 71 हजार रुपये खर्च कर उन्हें फर्राटा भरने लायक बनाया जाएगा। इनके अलावा गन्ना विभाग की दो सड़कें गन्ना विभाग की स्वीकृति हुई हैं।

    इनमें 35 लाख 68 हजार से सांगीपुर सड़क से मंगरावा संपर्क मार्ग व 21 लाख चार हजार से सांगीपुर तिनोहना संपर्क मार्ग के विशेष मरम्मत कराई जाएगी।

    गोंडा व बलरामपुर से भेजे गए विशेष मरम्मत के प्रस्तावों की पहली खेप में गोंडा की नौ सड़कें स्वीकृत हुई हैं। जल्द ही इन सड़कों की मरम्मत शुरू हो जाएगी।

    - योगेंद्र सिंह,अधीक्षण अभियंता