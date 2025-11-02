यूपी के इस जिले की बदल जाएगी तस्वीर, 9 सड़कों की मरम्मत में खर्च होंगे 1 करोड़ 23 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, गोंडा। शासन को भेजे गए सड़कों की विशेष मरम्मत के प्रस्तावों को स्वीकृति मिलनी शुरू हो गई है। पहली खेप में जिले की सात सड़कों के विशेष मरम्मत कार्य को स्वीकृति मिली है, जिनके गड्ढे भरकर उन्हें सुगम बनाने के लिए उन पर एक करोड़ 23 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

शासन से मिली स्वीकृति के अनुसार दुल्लापुर संपर्क मार्ग पर 26 लाख दो हजार, गूंगी देई पश्चिम मार्ग पर 29 लाख 47 हजार, देवरिया मूसापुर से खौदी संपर्क मार्ग पर 18 लाख 68 हजार, कठौवा संपर्क मार्ग पर 23 लाख 74 हजार, अलावल देवरिया मूसापुर से पिपरा लालच संपर्क मार्ग पर 13 लाख 90 हजार व इंदिरा पारा संपर्क मार्ग पर 14 लाख 71 हजार रुपये खर्च कर उन्हें फर्राटा भरने लायक बनाया जाएगा। इनके अलावा गन्ना विभाग की दो सड़कें गन्ना विभाग की स्वीकृति हुई हैं।