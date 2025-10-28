गोंडा में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी थार, वजीरगंज में कार की ट्रक में टक्कर से एक की मौत

जागरण संवाददाता, गोंडा। जिले के अलग-अलग मार्गों पर हुई दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि, अधिवक्ता व प्रधान पुत्र घायल हो गए। वजीरगंज के राजा सगरा रामपुर मार्ग पर कठारी पुल के पास बाइक की चपेट में आकर साइकिल सवार सरकार बहादुर सिंह उर्फ भोला निवासी रामपुर गंभीर रूप से घायल हो गए जिनकी मेडिकल कालेज लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई।

मृतक ढोंढ़ियापारा में किराना की दुकान करता था। रामपुर गांव के पटीदार की मौत हो गई थी जिसे वह देखने गए थे। वापस लौटते समय बाइक की ठोकर लगने से सड़क पर गिर कर घायल हो गए। मृतक तीन बेटे भूपेंद्र सिंह, शैलेंद्र ,महेंद्र हैं। दो बेटों की शादी हो चुकी है। मृतक की पत्नी सुमन सिंह समेत अन्य स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।

उधर गोंडा-लखनऊ हाईवे पर नगर कोतवाली के माधवपुर चकत्ता गांव के पास अनियंत्रित होकर थार खाई में पलट गई जिसमें सवार दो लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि वाहन अधिवक्ता स्वर्गीय रवि प्रकाश पांडेय के बेटे आर्यन पांडेय की है। दस दिन पूर्व वाहन खरीदा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।