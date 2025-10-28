Language
    गोंडा में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी थार, वजीरगंज में कार की ट्रक में टक्कर से एक की मौत

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:15 AM (IST)

    गोंडा जिले में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि एक अधिवक्ता और एक प्रधान पुत्र घायल हो गए। वजीरगंज मार्ग पर बाइक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत हो गई। गोंडा-लखनऊ हाईवे पर थार पलटने से दो लोग घायल हो गए। वहीं, नवाबगंज में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे प्रधान पुत्र घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। जिले के अलग-अलग मार्गों पर हुई दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि, अधिवक्ता व प्रधान पुत्र घायल हो गए। वजीरगंज के राजा सगरा रामपुर मार्ग पर कठारी पुल के पास बाइक की चपेट में आकर साइकिल सवार सरकार बहादुर सिंह उर्फ भोला निवासी रामपुर गंभीर रूप से घायल हो गए जिनकी मेडिकल कालेज लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई।

    मृतक ढोंढ़ियापारा में किराना की दुकान करता था। रामपुर गांव के पटीदार की मौत हो गई थी जिसे वह देखने गए थे। वापस लौटते समय बाइक की ठोकर लगने से सड़क पर गिर कर घायल हो गए। मृतक तीन बेटे भूपेंद्र सिंह, शैलेंद्र ,महेंद्र हैं। दो बेटों की शादी हो चुकी है। मृतक की पत्नी सुमन सिंह समेत अन्य स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।

    उधर गोंडा-लखनऊ हाईवे पर नगर कोतवाली के माधवपुर चकत्ता गांव के पास अनियंत्रित होकर थार खाई में पलट गई जिसमें सवार दो लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि वाहन अधिवक्ता स्वर्गीय रवि प्रकाश पांडेय के बेटे आर्यन पांडेय की है। दस दिन पूर्व वाहन खरीदा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    वही कोडर के प्रधान पुत्र विपिन सिंह नवाबगंज से सोमवार की देर रात नवाबगंज से वापस घर लौट रहे थे। वजीरगंज के चंदापुर गांव के पास पीछे से अयोध्या की तरफ से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार प्रधान पुत्र को चोट आई है। प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह ने बताया कि दुर्घटना में घायल दुकानदार के मौत की सूचना मिली है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। प्रधान पुत्र को टक्कर मारने वाले ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है।