    गोंडा के कर्नलगंज-हुजूरपुर मार्ग पर ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में किशोर की मौत, दो घायल

    By Ajay Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:18 PM (IST)

    गोंडा के कर्नलगंज-हुजूरपुर मार्ग पर ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक किशोर की दुखद मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    संवाद सूत्र, कर्नलगंज (गोंडा)। कर्नलगंज-हुजूरपुर मार्ग स्थित दत्तनगर के पास गुरुवार देर शाम ट्रैक्टर व बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। बाइक सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि दो किशोर घायल हो गए। कटरा बाजार के ग्राम खिंदूरी निवासी मुदस्सिर, अली खान व अयान खान एक ही बाइक से गुरुवार की देर शाम कर्नलगंज से वापस घर जा रहे थे।

    दत्तनगर के पास उनकी बाइक सामने से आ रही ट्रैक्टर से टकरा गई। तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्नलगंज लाया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय रेफर कर दिया। इलाज के दौरान अयान ने दम तोड़ दिया, जबकि मुदस्सिर और अली खान को लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया है।

    थानाध्यक्ष कटरा बाजार राजेश सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर चालक फरार हो गया है। तहरीर मिलने पर मुकदमा किया जाएगा। उधर, वजीरगंज के भरहापारा निवासी बाइक मैकेनिक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। प्रधान के भाई प्रवेश गोस्वामी ने कहा कि भरहापारा निवासी सुरेश सिंह उर्फ दुखी सिंह 30 वर्षों से बाइक की मैकेनिक का प्रतापगढ़ कस्बे में काम करते थे। गुरुवार की रात दुकान बंद कर वापस कमरे पर जा रहे थे।

    साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के दो बेटे दिलीप, सोनू व दो बेटियां पूजा, आरती हैं। पत्नी रानी देवी समेत स्वजनों का रो-रो कर हाल बेहाल है। चौकी प्रभारी अंकित श्रीवास्तव ने कहा कि मौत की सूचना मिली है।