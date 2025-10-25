Language
    गोंडा में सड़क हादसे में घायल बच्चे की हुई मौत, लखनऊ में चल रहा था इलाज

    By Pawan Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    गोंडा में एक सड़क हादसे में घायल हुए बच्चे ने लखनऊ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बच्चे को गंभीर चोटें आई थीं और उसे लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना गोंडा जिले में हुई।

    सड़क हादसे में घायल हुए बच्चे ने भी उपचार के दौरान तोड़ा दम।

    संवाद सूत्र, गोंडा। गोंडा-बलरामपुर मार्ग स्थित गिलौली शुक्ल पुरवा गांव के पास हुए सड़क हादसे में घायल हुए बच्चे ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घायल बच्चे का इलाज लखनऊ के चंदन हास्पिटल में चल रहा था।

    बलरामपुर जिले के पूरब टोला मुहल्ला के रहने वाले नीरज श्रीवास्तव गुरुवार को कार से पत्नी नेहा, छोटे भाई की पत्नी हिना श्रीवास्तव, बेटे अयांश, भतीजे गुड्डू व ओमी को लेकर अयोध्या में अपनी बहन के घर जा रहे थे।

    रास्ते में इटियाथोक थाना के गिलौली गांव के पास कार की सामने से आ रही रोडवेज बस से टक्कर हो गई। इसमें नीरज व उनकी बहू हिना की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसमें ओमी, विनायक उर्फ डग्गू व अयांश घायल हो गए थे। तीनों घायलों को बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था।

    चिकित्सक ने डग्गू की हालत को नाजुक बताते हुए लखनऊ रेफर कर दिया थ। लखनऊ के चंदन हास्पिटल में शुक्रवार की रात इलाज के दौरान डग्गू की मौत हो गई।