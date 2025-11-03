Language
    त्योहार बीतने के बाद पुलिस विभाग ने फेरबदल शुरू हो गया है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने 30 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। सभी नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।

    संवाद सूत्र, गोंडा। त्योहार बीतने के बाद पुलिस विभाग ने फेरबदल शुरू हो गया है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने 30 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। सभी नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।

    एसपी ने उप निरीक्षक अमरनाथ को चौकी प्रभारी जेल रोड से चौकी प्रभारी तिवारी बाजार, सुभाशु पाठक को मनकापुर से चौकी प्रभारी जेल रोड, मनोज कुमार सिंह को कोतवाली देहात से चौकी प्रभारी पांडेय बाजार, सुरेश कुमार को चौकी प्रभारी पांडेय बाजार से चौकी प्रभारी मसकनवा, तेज नरायन गुप्ता को चौकी प्रभारी मसकनवा से उमरीबेगमगंज, अशोक कुमार जायसवाल को नवाबगंज से चौकी प्रभारी बालपुर, अशोक कुमार को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी पहाड़ापुर। 

    सुरेश कुमार सिंह को चौकी प्रभारी पहाड़ापुर से प्रभारी जनसूचना सेल, ब्रह्मानंद सिंह को वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली नगर, जैद सिद्दीकी को पुलिस लाइन, आनंद उपाध्याय को कोतवाली देहात से कोतवाली नगर, मुकेश कुमार को खोड़ारे से चौकी प्रभारी नियावां, शिवकुमार यादव को चौकी प्रभारी नियावां से वजीरगंज, अक्षय कुमार मिश्र को कर्नलगंज, उत्कर्ष नवीन बरनवाल को कर्नलगंज से कोतवाली देहात, जय प्रकाश मिश्र को खरगूपुर से मोतीगंज। 

    रमाशंकर यादव को उमरीबेगमगंज से पुलिस लाइन, सुधीर यादव को कर्नलगंज से इटियाथोक, प्रभाकर पांडेय को कौड़िया से वजीरगंज, रजनीश द्विवेदी को कटरा बाजार से उमरीबेगमगंज भेजा गया है। पुलिस लाइन में तैनात रहे अरविंद यादव व अजय कुमार सिंह को कटराबाजार, कमलेश कुमार यादव व अंगद कुमार सिंह को उमरीबेगमगंज, अनिरुद्ध कुमार सिंह व सुरेंद्र नाथ तिवारी को वजीरगंज, तरुण कुमार मिश्र को न्यायालय सुरक्षा, लक्ष्मी सिंह को छपिया, उमेश कुमार सिंह को नवाबगंज व रविंद्र नाथ को कौड़िया भेजा गया है।