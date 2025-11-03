संवाद सूत्र, गोंडा। त्योहार बीतने के बाद पुलिस विभाग ने फेरबदल शुरू हो गया है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने 30 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। सभी नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी ने उप निरीक्षक अमरनाथ को चौकी प्रभारी जेल रोड से चौकी प्रभारी तिवारी बाजार, सुभाशु पाठक को मनकापुर से चौकी प्रभारी जेल रोड, मनोज कुमार सिंह को कोतवाली देहात से चौकी प्रभारी पांडेय बाजार, सुरेश कुमार को चौकी प्रभारी पांडेय बाजार से चौकी प्रभारी मसकनवा, तेज नरायन गुप्ता को चौकी प्रभारी मसकनवा से उमरीबेगमगंज, अशोक कुमार जायसवाल को नवाबगंज से चौकी प्रभारी बालपुर, अशोक कुमार को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी पहाड़ापुर।

सुरेश कुमार सिंह को चौकी प्रभारी पहाड़ापुर से प्रभारी जनसूचना सेल, ब्रह्मानंद सिंह को वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली नगर, जैद सिद्दीकी को पुलिस लाइन, आनंद उपाध्याय को कोतवाली देहात से कोतवाली नगर, मुकेश कुमार को खोड़ारे से चौकी प्रभारी नियावां, शिवकुमार यादव को चौकी प्रभारी नियावां से वजीरगंज, अक्षय कुमार मिश्र को कर्नलगंज, उत्कर्ष नवीन बरनवाल को कर्नलगंज से कोतवाली देहात, जय प्रकाश मिश्र को खरगूपुर से मोतीगंज।