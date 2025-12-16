गोंडा में दारोगा इंद्रेश यादव की मौत, अचानक सीने में दर्द उठा; अस्पताल जाते समय तोड़ दिया दम
गोंडा के तरबगंज थाने में तैनात उपनिरीक्षक इंद्रेश यादव की सीने में दर्द की शिकायत के बाद मृत्यु हो गई। उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोंडा। तरबगंज थाने में तैनात उपनिरीक्षक इंद्रेश यादव की मंगलवार की दोपहर में अचानक तबीयत खराब हो गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय लाया गया जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
इंद्रेश यादव मूलत : गोरखपुर जिले के बरहवा सहजनवा के रहने वाले थे। वर्ष 1994 में उनकी सिपाही के पद पर भर्ती हुई थी। दो वर्ष पूर्व मुख्य आरक्षी से उपनिरीक्षक के पद पर उन्हें पदोन्नति मिली थी। छह महीने से तरबगंज में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। मंगलवार की दोपहर में इंद्रेश ने सीने में दर्द की शिकायत बताई।
इसके बाद सहयोगियों ने उन्हें बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय पहुंचाया। इमरजेंसी मेडिकल आफीसर डॉ. अतुल मिश्र ने बताया कि उपनिरीक्षक की अस्पताल से पहुंचने से पूर्व मौत हो चुकी थी।
उन्हें सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत त्रिपाठी ने बताया कि उपनिरीक्षक के परिवारीजन को सूचना दी गई है। मृतक के स्वजन आ रहे हैं।
