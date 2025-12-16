गोंडा में दारोगा इंद्रेश यादव की मौत, अचानक सीने में दर्द उठा; अस्पताल जाते समय तोड़ दिया दम

जागरण संवाददाता, गोंडा। तरबगंज थाने में तैनात उपनिरीक्षक इंद्रेश यादव की मंगलवार की दोपहर में अचानक तबीयत खराब हो गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय लाया गया जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

इंद्रेश यादव मूलत : गोरखपुर जिले के बरहवा सहजनवा के रहने वाले थे। वर्ष 1994 में उनकी सिपाही के पद पर भर्ती हुई थी। दो वर्ष पूर्व मुख्य आरक्षी से उपनिरीक्षक के पद पर उन्हें पदोन्नति मिली थी। छह महीने से तरबगंज में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। मंगलवार की दोपहर में इंद्रेश ने सीने में दर्द की शिकायत बताई।