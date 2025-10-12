गोंडा में पुलिस की फाइलों से आगे नहीं बढ़ पा रही जांच, थाने का चक्कर लगा रहे पीड़ित

संवादसूत्र, इटियाथोक (गोंडा)। हत्याओं की जांच व राजफाश को लेकर पुलिस गंभीर नहीं दिख रही है। बीते एक वर्ष में हुई हत्याओं का राजफाश नहीं हो सका है। जांच पुलिस की फाइल से आगे नहीं बढ़ सकी। पीड़ित थाने से लेकर पुलिस कार्यालय का चक्कर काटने को विवश हैं।

रामगढिय़ा विशुन तिवरी गांव में 25 जुलाई 24 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रमिला तिवारी की गला दबाकर हत्या की गई थी। उसका शव घर से 400 मीटर दूर गन्ने के खेत में बरामद किया गया था। मृतका के पति देव प्रकाश तिवारी के गांव के तीन लोगों के खिलाफ कोटेदारी की रंजिश में हत्या किए जाने का मुकदमा कराया था।

पुलिस ने आरोपितों से पूछताछ के बाद में छोड़ दिया। घटना को 15 माह बीत चुका है लेकिन, अभी राजफाश नहीं हो सका है। दूसरी ओर पूरे तिलक गांव में 26 जून 2025 को गांव निवासी राज गांव के ही धीरू के साथ घर से 200 मीटर दूर आम तोड़ने गया। आम बंटवारे को लेकर कहासुनी हो गई।

धीरू, उसकी मां रुबीना व बहन रेनू ने पिटाई कर दी जिससे राज मौत हो गई। उसका शव बगल गड्ढे में फेंक दिया। गोताखोरों की मदद से उसका शव बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट लगने के कारण से मौत पुष्टि के बाद मृतक के पिता राम कैलाश ने मां, बेटी व बाल अपचारी के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा कराया।