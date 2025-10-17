Language
    गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

    By Pawan Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:52 PM (IST)

    गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की।

    संवाद सूत्र, गोंडा। नगर कोतवाली पुलिस की बिमौर इमरती विसेन के पास दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दोनों के पैर में गोली लगी है। इन्हें उपचार के लिए मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

    नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि जानकीनगर निवासी शिवम सिंह उर्फ राघवेंद्र से एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी न देने पर उनके ऊपर फायरिंग की गई। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा था।

    विमौर इमरती विसेन गांव के पास बाइक से आरोपित जाते दिखे, जिसपर उनका पीछा किया गया। आरोपितों ने पुलिस को आते देख फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। घायलों की पहचान चंदान तिवारी उर्फ पवन व आशु उपाध्याय उर्फ पिंकल के रूप में हुई है। दोनों पर गोंडा व अयोध्या जिले के अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं।