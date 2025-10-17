गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

संवाद सूत्र, गोंडा। नगर कोतवाली पुलिस की बिमौर इमरती विसेन के पास दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दोनों के पैर में गोली लगी है। इन्हें उपचार के लिए मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि जानकीनगर निवासी शिवम सिंह उर्फ राघवेंद्र से एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी न देने पर उनके ऊपर फायरिंग की गई। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा था।