गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली, पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोंडा। पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से हुई लूट के मामले में पांच लुटेरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इनमें से दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास दो तमंचा, कारतूस, लूट में प्रयुक्त बाइक, तीन लाख रुपये समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है।

एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि 15 नवंबर को छपिया के ग्राम ईटई में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक व केशवनगर ग्रंट निवासी रामकुमार वर्मा ने पांच लाख रुपये की लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। रविवार को थाना छपिया पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम को सूचना मिली कि पांच बदमाश छपिया-परशुरामपुर मुख्य मार्ग स्थित टैरवा बाजार से पहले पुलिया के पास खडे हैं। पुलिस टीम द्वारा खुद को घिरता देख बदमाशों फायरिंग कर दी।