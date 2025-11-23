Language
    गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली, पांच गिरफ्तार

    By Ajay Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:56 PM (IST)

    गोंडा पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट के मामले में पांच लुटेरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उनके पास से तमंचे, कारतूस, लूटी गई बाइक और तीन लाख रुपये बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि 15 नवंबर को लूट की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गए।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से हुई लूट के मामले में पांच लुटेरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इनमें से दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास दो तमंचा, कारतूस, लूट में प्रयुक्त बाइक, तीन लाख रुपये समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है।

    एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि 15 नवंबर को छपिया के ग्राम ईटई में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक व केशवनगर ग्रंट निवासी रामकुमार वर्मा ने पांच लाख रुपये की लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। रविवार को थाना छपिया पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम को सूचना मिली कि पांच बदमाश छपिया-परशुरामपुर मुख्य मार्ग स्थित टैरवा बाजार से पहले पुलिया के पास खडे हैं। पुलिस टीम द्वारा खुद को घिरता देख बदमाशों फायरिंग कर दी।

    पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश किस्मत अली उर्फ बाबा निवासी घूरनपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती व विकास शर्मा निवासी ग्राम संगवा के पैर में गोली लगी है।

    इस दौरान उनके साथी पवन वर्मा निवासी जगदीशपुर, अलीमुद्दीन मुहीद्दीन निवासी घूरनपुर व लवकुश यादव निवासी चकिया को भी गिरफ्तार किया गया। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है।