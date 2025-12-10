संवाद सूत्र, गोंडा। जिले को अयोध्या के सोहावल से जोड़ रहे ढेमवाघाट मार्ग पर दाे करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से पीपे का पुल बनाया जाएगा। निर्माण शुरू कराने के लिए शासन ने 64 लाख 97 हजार अवमुक्त कर दिए हैं। पुल बनने के बाद नवाबगंज के 25 गांवों के 50 हजार लोगों को अयोध्या होते सोहावल नहीं जाना पड़ेगा।

गोंडा व अयोध्या जिले की माझा क्षेत्र की 50 हजार आबादी की लाइफलाइन कहा जाने वाला ढेमवाघाट पुल का निर्माण वर्ष 2016 में हुआ था। 120 करोड़ की लागत से सरयू नदी पर बना 1132 मीटर लंबा पुल अयोध्या के सोहावल स्थित लखनऊ हाईवे से नवाबगंज को जोड़ रहा था, जो 2022 में सरयू नदी में उफान से कटान की चपेट में आ गया। पहले पुल को जोड़ रही डेेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क(एप्रोच मार्ग)कटी,जिसके बाद पुल पर आवागमन बंद हो गया।

2023 में इसके पुनर्निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने 42 करोड़ रुपये मांगा,जो शासन में स्वीकृत नहीं हुआ। यही नहीं बचा 150 मीटर हिस्सा भी बह गया। तीन वर्षों से क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण में नदी का रुख अड़ंगा बना है। बन जाने पर भी यह कैसे सुरक्षित रहेगा।

इस समस्या का उत्तर खोजने की जिम्मेदारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) रुड़की को मिली है। टीम सड़क का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट बना रही है, लेकिन वह निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह ने मुख्यमंत्री से पीपा पुल निर्माण कराने की मांग की थी। शासन ने पीपा पुल निर्माण की स्वीकृति दे दी है।

करीब पांच मीटर चौड़े व 400 मीटर लंबे पीपे के पुल को बनाने में दो करोड़ 16 लाख 52 हजार रुपये खर्च आएगा,जो स्वीकृत हो गया है। यही नहीं निर्माण शुरू कराने के लिए 64 लाख 96 हजार की प्रथम किस्त भी मिल गई है,जिसके बाद लोक निर्माण विभाग पीपा खरीदने की तैयारी में जुट गया है।

माना जा रहा है कि 100 से अधिक पीप लगेंगे, जिसके बाद पुल तैयार हो जागएा। इस पुल के बन जाने के बाद गोंडा व अयोध्या के 50 गांवों के करीब एक लाख लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा।

सांसद व विधायक ने जताया मुख्यमंत्री का आभार ढेमवाघाट मार्ग पर पीपा पुल निर्माण की स्वीकृति मिलने पर कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह व तरबगंज विधायक प्रेम नरायन पांडेय ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। सांसद ने कहा कि पुल निर्माण से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। यह मार्ग दो जिलों को जोड़ता है।