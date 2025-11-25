गोंडा में SIR में लापरवाही बरतने पर 93 बीएलओ और सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी
गोंडा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लापरवाही के चलते 93 बीएलओ और सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची अपडेट करने में ढिलाई बरतने पर यह कार्रवाई की है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मतदाता सूची की त्रुटिहीनता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, गोंडा। विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) में लापरवाही बरतने पर कर्नलगंज तहसील के 93 बीएलओ व सुपरवाइजर को एसडीएम नेहा मिश्रा ने कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब-तलब किया है। वहीं, डीएम ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर अभियान के तहत प्रगति की जानकारी ली।
जिला पंचायत सभागार में डीएम प्रियंका निरंजन ने बैठक करके विभागवार अधिकारियों से समीक्षा की। मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाने व उनका डिजिटाइजेशन कराने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। विभागवार अधिकारियों को भी अभियान से जोड़ा गया है। डीएम ने शहर के श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सहित अन्य बूथों का निरीक्षण किया और लापरवाही बरतने पर कर्मचारियों को चेतावनी दी।
नगर पंचायत बेलसर कार्यालय में एडीएम आलोक कुमार ने बैठक कर समीक्षा की। बीएलओ का सहयोग करके गणना प्रपत्र जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। दोपहर 12 बजे तक 4.78 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन किया गया था। शाम को जिला पंचायत सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। आयुक्त देवीपाटन मंडल शशिभूषण लाल सुशील ने अभियान को समय से पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
बीएलओ तो कहीं मतदाता ढूढ़ रहे गणना प्रपत्र
एसआईआर के तहत बांटे गए गणना प्रपत्र को वापस लेने के लिए बीएलओ मतदाता को ढूढ़ रहे हैं तो वहीं कुछ गांवों में गणना प्रपत्र के लिए मतदाता बीएलओ को ढूंढ़ रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित संपर्क केंद्र में मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके समस्या का समाधान पूछ रहे हैं।
