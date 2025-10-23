Gonda News: गाेंडा में कार और बस की आमने-सामने टक्कर में दो की मौत, चार घायल

संवाद सूत्र, जागरण, गोंडा : सड़क पर वाहनाें की तेज रफ्तार अक्सर ही घातक साबित हाेती है। गाेंडा में गुरुवार काे सुबह तेज रफ्तार राेडवेज की बस और कार में सीधी टक्कर हाे गई। बस की तेज टक्कर से कार का अगला भाग काफी क्षतिग्रस्त हाे गया और उसमें सवार दाे लाेगाें की माैत हाे गई। दुर्घटना में घायल चार लाेगाें का इलाज कराया जा रहा है। बस का चालक फरार है।

गोंडा-बलरामपुर मार्ग पर गिलौली गांव के पास गुरुवार काे सुबह कार व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ के आलमबाग डिपो की बस में आमने-सामने टक्कर हो गई। जिसमें कार सवार एक महिला व एक पुरुष की मौत हो गई है। चार लोग घायल हो गए हैं।