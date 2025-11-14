Language
    Gonda News: गाेंडा के मर्च्यूरी में रखे युवक के शव की दोनों आंखें गायब, परिवार के लाेगाें ने किया हंगामा

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    Gonda Crime News: परसपुर के रायपुरशिवगढ़ के रहने वाले कृष्ण कुमार सिंह के मुताबिक उनका छोटा भाई कौशलेंद्र कुमार सिंह गुरुवार को कर्नलगंज में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छत की शटरिंग लगाने गया था। शटरिंग लगाने के दौरान वह छत से नीचे गिरकर घायल हो गया। 

     पुलिस व अस्पताल प्रशासन परिवारीजन को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे

    जागरण संवाददाता, गाेंडा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छत की शटरिंग लगाने के दौरान घायल युवक कौशलेंद्र कुमार सिंह ने गुरुवार काे मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर चिकित्सालय में दम ताेड़ दिया था। उसका शव रात में मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर चिकित्सालय परिसर के मर्च्यूरी में रखा गया था। शुक्रवार काे सुबह जब उसके परिवार के लाेगाें ने शव काे देखा ताे उससे दाेनाें आंखें गायब थीं। परिवार के लाेगाें ने इस प्रकरण पर हंगामा करने के साथ ही पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया।

    मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर चिकित्सालय परिसर स्थित मर्च्यूरी में रखे युवक के दोनों आंखें गायब होने का मामला सामने आया है। शुक्रवार की सुबह परिवारीजन शव देखने के लिए पहुंचे तो देखा कि मृतक की दोनों आंखें गायब हैं। इसके बाद परिवारीजन मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। पुलिस व अस्पताल प्रशासन परिवारीजन को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन परिवारीजन जिम्मेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े हैं।
    परसपुर के रायपुरशिवगढ़ के रहने वाले कृष्ण कुमार सिंह के मुताबिक उनका छोटा भाई कौशलेंद्र कुमार सिंह गुरुवार को कर्नलगंज में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छत की शटरिंग लगाने गया था। शटरिंग लगाने के दौरान वह छत से नीचे गिरकर घायल हो गया। उसे कर्नलगंज के केसरी हास्पिटल ले जाया गया। जहां चिकित्सक ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए रेफर कर दिया। उसे मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय लाया गया। यहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को मर्च्यूरी ले जाया गया। वहां उपस्थित कर्मचारी ने शव रखने से मना कर दिया। आरोप लगाया कि वहां मौजूद कर्मी ने शव को बाहर रखने की बात कही। सिफारिश कराने के बाद शव को अंदर रखा जा सका। इसके बाद कर्मचारी ने चले जाने के लिए कहा।
    शुक्रवार की सुबह वह परिवारीजन व रिश्तेदार के साथ मर्च्यूरी पहुंचे तो देखा कि कौशलेंद्र की दोनों आंखें गायब थी। बायीं आंख पर चोट के निशान भी थे। मृतक के बहनोई जयबक्श सिंह ने आरोप लगाया कि आंखें निकालकर बेच ली गई है। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। कहा कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक वह शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। स्वजन शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। चिकित्साधीक्षक डा डीएन सिंह के मुताबिक आंख गायब नहीं है। छत से गिरने के कारण मौत हुई है। आशंका है कि उसकी आंख में चोट लगी होगी जिससे आंखें सिकुड़ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्थिति साफ हो जाएगी। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि स्वजनों से बात की जा रही है। उनके आरोपों की जांच की जाएगी।
    शटरिंग लगाकर भरण पोषण करता था मृतक
    मृतक कौशलेंद्र चार भाईयों में सबसे छोटा था। बड़े भाई कृष्ण कुमार, रामकुमार व अजय कुमार हैं। मृतक की दो बेटियां ज्योति, प्रीती व एक बेटा आर्यन सिंह है। उसके पिता हनुमान बख्श व मां प्रकाशा का निधन हो चुका है। पत्नी पूजा सिंह समेत अन्य स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। मृतक स्टरिंग लगाकर परिवार का भरण पोषण करता था।