गाेंडा में हादसा- टेढ़ी नदी में डूबकर मां-बेटी की मौत, एक बालिका घायल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:27 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। टेढ़ी नदी में डूबने से एक मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बालिका घायल हो गई। यह घटना ग ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोंडा। खेत में गेहूं की सिंचाई कर रहे बेटे को खाना देने जा रही मां व बेटी की टेढ़ी नदी में डूबकर मौत हो गई। एक बालिका को बेहोशी की हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तुलसीपुर माझा गांव के मजरे भोरहा निवासी राजिंद्र यादव अपने बेटे के साथ सोमवार को खेत में गेहूं की सिंचाई कर रहे थे।

    राजिंद्र की पत्नी सुनीता अपनी दो बेटियों के साथ बेटे को खाना खिलाने जा रही थी। रास्ते में पड़ने वाली टेढ़ी नदी पार करते समय छह वर्षीय बेटी अंशु व आठ वर्षीय बेटी शुभी डूबने लगी। मां सुनीता दोनों को बचाने लगी। बड़ी बेटी शुभी को बचा लिया लेकिन, अंशु के साथ वह पानी में डूब गई।

    घर से करीब 500 मीटर दूर नदी की तरफ से शोर सुन आस-पड़ोस के लोग दौड़कर पहुंचे और नदी से तीनों को बाहर निकाला। गांव के अनिल सिंह ने बताया कि मां और दोनों बेटियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां चिकित्सक डा. विनयेश त्रिपाठी ने सुनीता व अंशु को मृत घोषित कर दिया। शुभी का इलाज चल रहा है।

    उपजिलाधिकारी तरबगंज विश्वमित्र सिंह ने सीएचसी पहुंचकर मृतक के परिवारीजनों से घटना की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दैवीय आपदा राशि प्रति व्यक्ति चार लाख रुपया मृतक के स्वजनों को दिया जाएगा। चिकित्सक को बालिका के बेहतर उपचार का निर्देश दिया।