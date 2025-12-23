Gonda News: मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई चालू, नर्सिंग कॉलेज का निर्माण शुरू होने को लेकर क्या है अपडेट?

जागरण संवाददाता, गोंडा। मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो गई लेकिन, नर्सिंग कालेज का निर्माण बजट उपलब्ध होने के बावजूद शुरू नहीं हो सका है। यहां जमीन को लेकर कारागार व मेडिकल कालेज प्रशासन पत्राचार कर रहे हैं। वहीं, वजीरगंज के कोंड़र में आयुष मेडिकल कालेज निर्माण का प्रस्ताव भी शासन में लंबित है।

नए वर्ष में नर्सिंग कालेज का निर्माण शुरू होने के साथ ही आयुष मेडिकल कालेज के स्वीकृति की उम्मीद है। तहसील व ब्लाक स्तर पर संचालित अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड समेत अन्य जांच के लिए मशीन स्थापित की जाएगी। कंप्लीट ब्लड काउंट, केएफटी, एलएफटी, शुगर सहित अन्य जांच हो सकेगी। अभी तक लोगों को प्राइवेट पैथोलाजी पर जांच कराना पड़ता है। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रतिदिन पांच हजार से अधिक मरीज उपचार के लिए आते हैं। जिला महिला अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर चालू किया जाएगा। बच्चों के उपचार में मदद मिलेगी। चिकित्सकों की कमी के कारण इलाज में मुश्किल होती रही।



नए भवन में शुरू होगी ओपीडी, फैकल्टी के चयन की कवायद

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का संचालन शुरू हो चुका है। जिला अस्पताल के पुराने भवन से ओपीडी हस्तांतरित कर मेडिकल कालेज के नए भवन में ओपीडी चालू की जाएगी। यहां जांच की सुविधा हो सकेगी। फैकल्टी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए शासन से समय मांगा गया है।



ब्लड बैंक का नवीनीकरण न चालू करा सके एफेरेसिस मशीन

बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के मेडिकल कालेज से संबद्ध होने के बाद सुविधाएं बढ़ने का दावा भले ही किया जा रहा है लेकिन, सेवाओं में वृद्धि नहीं हो रही है। तीन वर्षों से ब्लड बैंक का नवीनीकरण नहीं हो सका है। निर्धारित अर्हता नहीं पूरी कर पा रहा है।

फरवरी 2024 में शासन से भेजी गई एफेरेसिस मशीन को चालू नहीं किया जा सका है। मशीन में बाक्स में बंद है जबकि इस पर 63 लाख रुपये खर्च किया गया है। एफेरेसिस मशीन के चालू न होने से ब्लड से सीधे प्लेटलेट्स व प्लाज्मा नहीं निकल पाता है। अधिकारी पत्राचार किए जाने का दावा कर रहे हैं।