Medical College Recruitment: मेडिकल कॉलेज के रिक्त पदों पर भर्ती को आए 20 आवेदन, इंटरव्यू की कवायद तेज

20 अक्टूबर तक साक्षात्कार होने की उम्मीद है। अभी आचार्यों के पद रिक्त होने से एमबीबीएस के छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में मुश्किल आ रही है। मेडिकल कालेज प्रशासन दो वर्षों से रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने में जुटा है।



इन विभागों में रिक्त हैं पद



मेडिकल कॉलेज के आर्थोपेडिक्स, आप्थनमोलाजी, आब्सट्रेटिक्स एंड गायनीकोलाजी, इमिनोहिमैटोलाजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमरजेंसी मेडिसिन, एनाटमी, एनेस्थीसियोलाजी, आटो राइनो लैंरिगोलाजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, डरमैटोलाजी, वेनेरोलाजी एवं लैपरोसी, पीडियाट्रिक्स, फार्माकोलाजी, फिजियोलाजी, रेडियो डायग्नोसिस व साइकियाट्री विभाग में पद रिक्त हैं। इन विभागों में आचार्य के 13, सह आचार्य के 20 व सहायक आचार्य के 25 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे।



आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए कम आ रहे आवेदन



मेडिकल कॉलेज में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की जानी है, लेकिन आचार्य, सह आचार्य व सहायक आचार्यों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कम आ रहे हैं। एससी एसटी, ओबीसी के आरक्षित पदों पर भर्ती नहीं हो रही है।



वेतन का भी है सवाल



मेडिकल कालेज में आचार्य को ढाई लाख, सह आचार्य को दो लाख 35 हजार व सहायक आचार्य को एक लाख 15 हजार रुपये वेतन दिया जाता है। जानकार बताते हैं कि इस वेतन में बाहरी चिकित्सक भर्ती नहीं होना चाहते हैं। जिले के चिकित्सक निर्धारित अर्हता नहीं पूरी कर रहे हैं।





