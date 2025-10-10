Language
    Medical College Recruitment: मेडिकल कॉलेज के रिक्त पदों पर भर्ती को आए 20 आवेदन, इंटरव्यू की कवायद तेज

    By Raman Kumar Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:51 AM (IST)

    मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कॉलेज प्रशासन साक्षात्कार की प्रक्रिया में जुटा है और जल्द ही साक्षात्कार की तिथि घोषित की जाएगी। इसके लिए शासन को पत्र भेजा जा रहा है ताकि मंजूरी मिलते ही तारीख का ऐलान हो सके।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण गोंडा। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में आचार्य, सह आचार्य व सहायक आचार्यों के 53 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। अलग-अलग पदों पर नियुक्ति के लिए 20 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनके साक्षात्कार के लिए शासन से समय मांगने की कवायद शुरू की गई है।

    20 अक्टूबर तक साक्षात्कार होने की उम्मीद है। अभी आचार्यों के पद रिक्त होने से एमबीबीएस के छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में मुश्किल आ रही है। मेडिकल कालेज प्रशासन दो वर्षों से रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने में जुटा है।

    इन विभागों में रिक्त हैं पद

    मेडिकल कॉलेज के आर्थोपेडिक्स, आप्थनमोलाजी, आब्सट्रेटिक्स एंड गायनीकोलाजी, इमिनोहिमैटोलाजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमरजेंसी मेडिसिन, एनाटमी, एनेस्थीसियोलाजी, आटो राइनो लैंरिगोलाजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, डरमैटोलाजी, वेनेरोलाजी एवं लैपरोसी, पीडियाट्रिक्स, फार्माकोलाजी, फिजियोलाजी, रेडियो डायग्नोसिस व साइकियाट्री विभाग में पद रिक्त हैं। इन विभागों में आचार्य के 13, सह आचार्य के 20 व सहायक आचार्य के 25 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे।

    आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए कम आ रहे आवेदन

    मेडिकल कॉलेज में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की जानी है, लेकिन आचार्य, सह आचार्य व सहायक आचार्यों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कम आ रहे हैं। एससी एसटी, ओबीसी के आरक्षित पदों पर भर्ती नहीं हो रही है।

    वेतन का भी है सवाल

    मेडिकल कालेज में आचार्य को ढाई लाख, सह आचार्य को दो लाख 35 हजार व सहायक आचार्य को एक लाख 15 हजार रुपये वेतन दिया जाता है। जानकार बताते हैं कि इस वेतन में बाहरी चिकित्सक भर्ती नहीं होना चाहते हैं। जिले के चिकित्सक निर्धारित अर्हता नहीं पूरी कर रहे हैं।


    मेडिकल कालेज में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 20 आवेदन आए हैं। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए प्रक्रिया चल रही है। शासन को साक्षात्कार की तिथि तय करने के लिए पत्र भेजा जा रहा है।

    - डा. धनंजय श्रीकांत कोटास्थाने, प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गोंडा