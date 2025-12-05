Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोंडा के इंटर कॉलेज में धमाके के बाद भगदड़, जांच जुटी पुलिस; छात्र-छात्राओं में दहशत

    By Ajay Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    तुलसी स्मारक इंटर कॉलेज में सुबह तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ। क्लास रूम में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षक भागने लगे। पुलिस ने धमाके को ले ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, परसपुर (गोंडा)। कस्बा स्थित तुलसी स्मारक इंटर कॉलेज में सुबह तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ। क्लास रूम में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षक भागने लगे। पुलिस ने धमाके को लेकर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है। विस्फोट को लेकर जानकारी प्राप्त की है। विस्फोट को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतिदिन की भांति ही छात्र-छात्राएं क्लास रूम में पढ़ाई कर रहे थे। इंटर कालेज के तुलसी हाल (कामन हाल) में तेज आवाज में धमाका हुआ। धमाके बाद विद्यालय में भगदड़ मच गई। छात्र, शिक्षक सब बाहर आ गए। पुलिस को सूचना दी गई। धमाके को लेकर जांच की जा रही है।

    पुलिस ने नगर पंचायत में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। खेल शिक्षक राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि धमाका बहुत तेज था। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। उन्होंने दावा कि गत वर्ष भी कालेज के पीछे धमाका हुआ था। उन्होंने प्रकरण में कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

    थानाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पटाखा दागने की बात की सामने आ रही है। विद्यालय के पीछे ही एक संदिग्ध चार पहिया खड़ा था। पूरे मामले की जांच की जा रही है।