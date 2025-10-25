गोंडा में पति ने पत्नी का गला रेतकर मार डाला, वजह जान रह जाएंगे सन्न

जागरण संवाददाता, गोंडा। आपसी विवाद से नाराज पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। बेटे को ससुराल में छोड़कर वह फरार हो गया। भांजे को लेकर मामा जब बहन के घर पहुंचे तो उसका शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। मृतका के भाई ने जीजा के खिलाफ हत्या का मुकदमा कराया है।

नवाबगंज के कोल्हमपुर बाजार निवासी गुनीराम ने वजीरगंज के मधवापुर निवासी आरती से आठ वर्ष पहले कोर्ट मैरिज की थी। उनके बीच पहले भी कई बार आपसी विवाद हुए थे, जिन्हें परिवार के सदस्यों ने सुलझाया था। मृतका के भाई विनय कुमार के मुताबिक शनिवार की सुबह करीब आठ बजे मेरे जीजा सात वर्षीय भांजे कान्हा को हमारे घर लाकर के छोड़ दिए।

जब हम लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और मेरे घर से तुरंत चले गए। मैं, भांजे को लेकर के अपने बहन आरती के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी लाश पड़ी हुई थी। भांजे ने बताया कि मम्मी को पापा ने मार डाला है। मृतका के सिर पर हथौड़े व गले पर चाकू से वार किया गया था। विनय कुमार ने तत्काल नवाबगंज पुलिस को सूचना दी।