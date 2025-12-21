Language
    यूपी में सड़क हादसे में घायल की मदद करें और पाएं 25,000 इनाम, क्या है 'राहवीर योजना'?

    By Pawan Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गोंडा में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को कम करने के लिए सरकार ने राहवीर योजना लागू की है। सड़क हादसों में घायलों को गोल्डन आवर में ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोंडा। मार्ग दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों के चलते इसे कम करने के लिए सरकार ने राहवीर योजना लागू की है। सड़क हादसों में घायलों के समय से अस्पताल न पहुंचने से उनकी मौत हो जा रही है।

    जिले में करीब 100 से अधिक लोगों की ऐसे ही मौत हो चुकी है। इनमें अधिकतर को यदि समय से अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी।

    प्राय: सड़क पर गंभीर रूप से घायल को आसपास मौजूद लोग मदद करने से पीछे हट जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पुलिस पूछताछ व कोर्ट-कचहरी का डर होता है। इससे मुक्ति देते हुए सरकार ने अब मोटर वाहन से हुई दुर्घटना के घायल को सुनहरे घंटे (गोल्डन आवर) में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की तैयारी की है।

    उप संभागीय परिवहन अधिकारी आरसी भारतीय ने बताया कि राहवीर का चयन स्वास्थ्य व पुलिस को मिलकर करना है, जिस पर अंतिम निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति लेगी। इसके बाद राहवीर को पुरस्कृत किया जाएगा।