यूपी में सड़क हादसे में घायल की मदद करें और पाएं 25,000 इनाम, क्या है 'राहवीर योजना'?

जागरण संवाददाता, गोंडा। मार्ग दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों के चलते इसे कम करने के लिए सरकार ने राहवीर योजना लागू की है। सड़क हादसों में घायलों के समय से अस्पताल न पहुंचने से उनकी मौत हो जा रही है।

जिले में करीब 100 से अधिक लोगों की ऐसे ही मौत हो चुकी है। इनमें अधिकतर को यदि समय से अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी।

प्राय: सड़क पर गंभीर रूप से घायल को आसपास मौजूद लोग मदद करने से पीछे हट जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पुलिस पूछताछ व कोर्ट-कचहरी का डर होता है। इससे मुक्ति देते हुए सरकार ने अब मोटर वाहन से हुई दुर्घटना के घायल को सुनहरे घंटे (गोल्डन आवर) में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की तैयारी की है।