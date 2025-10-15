गोंडा में गैस एजेंसियों की लापरवाही से 56 हजार परिवार नहीं पाएंगे मुफ्त सिलेंडर, ये है वजह

संवाद सूत्र, गोंडा। दीपावली पर उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन ले चुके पौन तीन लाख परिवारों का सिलेंडर मुफ्त रिफिल किया जाएगा। हालांकि पूर्ति विभाग के अधिकारियों व गैस एजेंसियों की लापरवाही से करीब 56 हजार से अधिक परिवार पात्र होने के बाद भी इस लाभ से इसलिए वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अब तक ई केवाईसी प्रक्रिया नहीं पूरी कराई है।

जिले में करीब तीन लाख 41 हजार परिवारों ने उज्जवला योजना के तहत कनेक्शन ले रखा है,जिनका हर दीपावली व होली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त रिफिल किया जाना है। इस बार दीपावली पर इन परिवारों को यह उपहार सरकार की तरफ से दिया जाना है लेकिन अब तक 56 हजार से अधिक परिवारों ने ई केवाईसी नहीं कराई है,जो हमेशा की तरह इस बार भी लाभ से वंचित रह जाएंगे।