Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोंडा में गैस एजेंसियों की लापरवाही से 56 हजार परिवार नहीं पाएंगे मुफ्त सिलेंडर, ये है वजह

    By Pawan Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:13 PM (IST)

    गोंडा में गैस एजेंसियों की लापरवाही के चलते 56 हजार परिवार मुफ्त सिलेंडर से वंचित रह जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले इस लाभ से ये परिवार केवाईसी अपडेट न होने के कारण वंचित रह जाएंगे। जिला आपूर्ति विभाग ने एजेंसियों को कई बार निर्देश दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लाभार्थियों में निराशा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, गोंडा। दीपावली पर उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन ले चुके पौन तीन लाख परिवारों का सिलेंडर मुफ्त रिफिल किया जाएगा। हालांकि पूर्ति विभाग के अधिकारियों व गैस एजेंसियों की लापरवाही से करीब 56 हजार से अधिक परिवार पात्र होने के बाद भी इस लाभ से इसलिए वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अब तक ई केवाईसी प्रक्रिया नहीं पूरी कराई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में करीब तीन लाख 41 हजार परिवारों ने उज्जवला योजना के तहत कनेक्शन ले रखा है,जिनका हर दीपावली व होली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त रिफिल किया जाना है। इस बार दीपावली पर इन परिवारों को यह उपहार सरकार की तरफ से दिया जाना है लेकिन अब तक 56 हजार से अधिक परिवारों ने ई केवाईसी नहीं कराई है,जो हमेशा की तरह इस बार भी लाभ से वंचित रह जाएंगे।

    मुफ्त सिलेंडर रिफिल योजना के शुभारंभ के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में समारोह आयोजित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, गोंडा सांसद प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्र, कैसरगंज सांसद प्रतिनिधि सोनू सिंह ने ननका, पुष्पा, शकुंतला समेत दस उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से 569.50 रुपये सब्सिडी का चेक प्रदान किया गया। अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शिवप्रकाश तिवारी, संजय त्रिपाठी, जुगुल किशोर व उज्ज्वला के नोडल चेतन शर्मा मौजूद रहे।