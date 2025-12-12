Language
    गोंडा में 5.08 करोड़ की वित्तीय अनियमितता में फंसे 21 सचिव, DPRO ने जारी की वसूली की नोटिस

    By Amit Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:46 PM (IST)

    गोंडा में 5.08 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसके चलते 21 सचिवों पर गाज गिरी है। इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोंडा। जिले की 27 ग्राम पंचायतों में तैनाती के दौरान पांच करोड़ आठ लाख 11 हजार 997 रुपये का अनियमित व्यय करने में 21 सचिव फंस गए हैं।

    डीपीआरओ ने सरकारी धन की वसूली के लिए नोटिस जारी करके एक सप्ताह में स्पष्टीकरण तलब किया है। निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब न देने पर अनियमित व्यय की गई धनराशि की वसूली के साथ ही विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    पंचायतीराज विभाग गांवों में विकास कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों को केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त आयोग से धनराशि उपलब्ध कराता है। जिले की 1192 ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं से करीब डेढ़ अरब रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। ग्राम पंचायतों में प्रतिवर्ष खर्च की आडिट जिला लेखा परीक्षा समिति से कराई जाती है।

    वित्तीय वर्ष 2022-23 की आडिट में 12 ब्लाकों की 27 ग्राम पंचायतों में पांच करोड़ आठ लाख 11 हजार 997 रुपये की वित्तीय अनियमितता पकड़ी गई है। आडिट टीम को ग्राम पंचायतें खर्च की गई धनराशि का अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सकीं।

    जिला लेखा परीक्षा अधिकारी ने वित्तीय अनियमितता की आशंका जताते हुए कार्रवाई के लिए रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों को भेजी थी। डीपीआरओ लालजी दुबे ने संबंधित ग्राम पंचायतों के तत्कालीन 21 सचिवों को नोटिस भेजी है। सचिव अभिषेक विश्वकर्मा वर्तमान में प्रयागराज व ऋषि प्रसाद अयोध्या जिले में तैनात हैं।

    इन गांवों में पकड़ी गई वित्तीय अनियमितता

    कटराबाजार ब्लाक की ग्राम पंचायत माधोपुर, कटुवानाला, वजीरगंज ब्लाक की ग्राम पंचायत गणेशपुरग्रंट, मनकापुर ब्लाक की ग्राम पंचायत बखरवा, गड़रही, तुर्काडीहा, पंडरीकृपाल ब्लाक की ग्राम पंचायत कपिसा, तुलसीपुर कोंडरी, उकरा, मलारी, तुर्काडीहा, इटियाथोक ब्लाक की ग्राम पंचायत सिसई बहलोलपुर, सिंघवापुर, बरडीहा, श्रीनगर, मध्यनगर, पृथ्वीपालगंज ग्रंट, दूल्हमपुर, पूरेहाड़ा, मुजेहना ब्लाक की ग्राम पंचायत पूरे सिधारी, रुपईडीह ब्लाक की ग्राम पंचायत पंचरुखी मनोहरजोत, झंझरी ब्लाक की ग्राम पंचायत कुंदुरखा, तरबगंज ब्लाक की ग्राम पंचायत अकबरपुर, कर्नलगंज ब्लाक की ग्राम पंचायत करुआ, पिपरी, कादीपुर, छपिया ब्लाक की ग्राम पंचायत वीरापुर, बभनजोत ब्लाक की ग्राम पंचायत बकसरिया ग्रंट व अगया बुजुर्ग।
    ये सचिव फंसे सुधांशु वर्मा, अभिषेक विश्वकर्मा, तिलकराम वर्मा, विनय गुप्ता, विजय कुमार, राहुल चंद्रा, जाह्नवी तिवारी, संतोष कुमार, ऋषि प्रसाद, मो. शमीम खां, सुनील कुमार सोनकर, विनय कुमार, कुंवर विजय सिंह गौतम, रोहित कुमार, अंकित वर्मा, विमलेश कुमार, ज्योति चौहान, नंदिनी मौर्या, राजकुमार, अमित मिश्र व उमेश कुमार यादव।