गोंडा में 5.08 करोड़ की वित्तीय अनियमितता में फंसे 21 सचिव, DPRO ने जारी की वसूली की नोटिस

जागरण संवाददाता, गोंडा। जिले की 27 ग्राम पंचायतों में तैनाती के दौरान पांच करोड़ आठ लाख 11 हजार 997 रुपये का अनियमित व्यय करने में 21 सचिव फंस गए हैं। डीपीआरओ ने सरकारी धन की वसूली के लिए नोटिस जारी करके एक सप्ताह में स्पष्टीकरण तलब किया है। निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब न देने पर अनियमित व्यय की गई धनराशि की वसूली के साथ ही विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पंचायतीराज विभाग गांवों में विकास कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों को केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त आयोग से धनराशि उपलब्ध कराता है। जिले की 1192 ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं से करीब डेढ़ अरब रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। ग्राम पंचायतों में प्रतिवर्ष खर्च की आडिट जिला लेखा परीक्षा समिति से कराई जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की आडिट में 12 ब्लाकों की 27 ग्राम पंचायतों में पांच करोड़ आठ लाख 11 हजार 997 रुपये की वित्तीय अनियमितता पकड़ी गई है। आडिट टीम को ग्राम पंचायतें खर्च की गई धनराशि का अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सकीं।

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी ने वित्तीय अनियमितता की आशंका जताते हुए कार्रवाई के लिए रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों को भेजी थी। डीपीआरओ लालजी दुबे ने संबंधित ग्राम पंचायतों के तत्कालीन 21 सचिवों को नोटिस भेजी है। सचिव अभिषेक विश्वकर्मा वर्तमान में प्रयागराज व ऋषि प्रसाद अयोध्या जिले में तैनात हैं।