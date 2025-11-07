गोंडा में फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही करने वालों पर SDM की कार्रवाई, 15 लेखपालों को कारण बताओ नोटिस जारी

संवाद सूत्र, कर्नलगंज (गोंडा)। उपजिलाधिकारी नेहा मिश्रा ने फार्मर रजिस्ट्री कार्य में उदासीनता बरतने वाले 15 लेखपालों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। एसडीएम ने फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा की। इसमें लेखपाल स्तर से लापरवाही मिली। कहा कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। इसे समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। इसके बावजूद कार्य नहीं किया जा रहा है।

यह कृत्य शासकीय दायित्वों की प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक होने के साथ ही साथ उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का परिचायक है। एसडीएम ने निर्देशित करते हुए कहा कि लौटती डाक से कारण बताए कि शासन के शीर्ष प्राथमिकता के कार्य में रूचि क्यों नही ली जा रही है, क्यों न उक्त लापरवाही एवं उदासीनता के लिए कार्रवाई की जाए। लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष मनीष शुक्ल ने कहा कि संगठन की तरफ से एक आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक में मिली नोटिस पर चर्चा कर संघ के लोग एसडीएम से मुलाकात कर फार्मर रजिस्ट्री कार्यों में आ रही तकनीकी समस्याओं व अवरोध को लेकर निदान के लिए मार्गदर्शन लेंगे।

इन्हें जारी की गई नोटिस लेखपाल बेलमत्थर अजय कुमार, लेखपाल चांदपुर मान बहादुर वर्मा, लेखपाल ललिता व्यास तुलसीपुर, लेखपाल केशव चरन लाल, लेखपाल बरांव प्रभात कुमार, लेखपाल गुरसिंहना पुर बृजेश कुमार श्रीवास्तव, लेखपाल डेहरास बृजेश कुमार प्रथम, लेखपाल आटा आविस हुसैन को नोटिस जारी की गई।