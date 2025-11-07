Language
    गोंडा में फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही करने वालों पर SDM की कार्रवाई, 15 लेखपालों को कारण बताओ नोटिस जारी

    By Amit Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:09 PM (IST)

    गोंडा में एसडीएम ने फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही करने वाले 15 लेखपालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई किसानों के पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से की गई है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। एसडीएम ने रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान लापरवाही पाई थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।

    फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर 15 लेखपालों को कारण बताओ नोटिस।

    संवाद सूत्र, कर्नलगंज (गोंडा)। उपजिलाधिकारी नेहा मिश्रा ने फार्मर रजिस्ट्री कार्य में उदासीनता बरतने वाले 15 लेखपालों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। एसडीएम ने फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा की। इसमें लेखपाल स्तर से लापरवाही मिली। कहा कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। इसे समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। इसके बावजूद कार्य नहीं किया जा रहा है।

    यह कृत्य शासकीय दायित्वों की प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक होने के साथ ही साथ उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का परिचायक है।

    एसडीएम ने निर्देशित करते हुए कहा कि लौटती डाक से कारण बताए कि शासन के शीर्ष प्राथमिकता के कार्य में रूचि क्यों नही ली जा रही है, क्यों न उक्त लापरवाही एवं उदासीनता के लिए कार्रवाई की जाए।

    लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष मनीष शुक्ल ने कहा कि संगठन की तरफ से एक आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक में मिली नोटिस पर चर्चा कर संघ के लोग एसडीएम से मुलाकात कर फार्मर रजिस्ट्री कार्यों में आ रही तकनीकी समस्याओं व अवरोध को लेकर निदान के लिए मार्गदर्शन लेंगे।

    इन्हें जारी की गई नोटिस

    लेखपाल बेलमत्थर अजय कुमार, लेखपाल चांदपुर मान बहादुर वर्मा, लेखपाल ललिता व्यास तुलसीपुर, लेखपाल केशव चरन लाल, लेखपाल बरांव प्रभात कुमार, लेखपाल गुरसिंहना पुर बृजेश कुमार श्रीवास्तव, लेखपाल डेहरास बृजेश कुमार प्रथम, लेखपाल आटा आविस हुसैन को नोटिस जारी की गई।

    इसके अलावा, लेखपाल कटरा बाजार राजेश कुमार यादव, लेखपाल बनगांव रामलखन मौर्य, लेखपाल कोंचा कासिम पुर ज्ञान प्रकाश मिश्र, लेखपाल सोनवार धर्मेंद्र कुमार तिवारी, लेखपाल गोगिया शांति देवी, लेखपाल आदित्य पांडेय व लेखपाल छिटना पुर शालिनी सोनी शामिल है।