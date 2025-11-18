गोंडा में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, गन्ना बेचकर घर जा रहे किसान की दबकर मौत
गोंडा के महाराजगंज-लक्ष्मनपुर मार्ग पर गन्ना बेचकर लौट रहे किसान सुरेश गोस्वामी की ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से दुखद मौत हो गई। बलरामपुर चीनी मिल से लौटते समय रात 12 बजे यह हादसा हुआ। सुरेश के दो बेटे और तीन बेटियां हैं, जिनके परिवार में मातम छाया हुआ है। पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है।
जागरण संवाददाता, गोंडा। महाराजगंज-लक्ष्मनपुर मार्ग स्थित बसंतपुर राजा चौराहे पर गन्ना बेचकर वापस घर लौट रहे किसान की ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई।
ट्रैक्टर के नीचे दबकर बाबा पुरवा निवासी सुरेश गोस्वामी की मौत हो गई। मृतक के स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। बाबापुरवा निवासी सुरेश गोस्वामी सोमवार शाम भाई महेश के साथ अलग-अलग ट्रैक्टर-ट्राली से गन्ना लादकर बलरामपुर चीनी मिल में बेचने गए थे। रात करीब 12 बजे सुरेश व उनके भाई महेश अपना ट्रैक्टर चलाकर वापस घर जा रहे थे।
रास्ते में सुरेश का ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया और उसका चारों पहिया ऊपर हो गया। उसके नीचे दबकर सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई। उसका भाई अपना ट्रैक्टर लेकर वापस घर आ गया। थोड़ी देर बाद सुरेश की खोजबीन शुरू की गई तो उसका शव मिला। मृतक के दो बेटा तरुन व अरुण है।
अरुण घर पर ही किराना की दुकान चलाता। वही तरुन पढ़ाई करता हैं। तीन बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। प्रधान हारून निशा ने कहा कि दुर्घटना में सुरेश गोस्वामी की ही मौत हो गई।
उनका अंतिम संस्कार घर पर ही किया गया है। थानाध्यक्ष केजी राय ने बताया कि घटना के संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है।
