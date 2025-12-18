गोंडा में सड़क किनारे खड़े पिकअप के नीचे मिला चालक का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
गोंडा के कटरा बाजार में कटरा भटपुरवा मार्ग पर एक पिकअप के नीचे चालक का शव मिला। मृतक की पहचान बहराइच के विपुल सिंह के रूप में हुई है, जो गैस सिलेंडर व ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कटरा बाजार (गोंडा)। कटरा भटपुरवा मार्ग स्थित पाठक पुरवा वीरपुर के पास सड़क किनारे खड़े पिकअप के नीचे संदिग्ध हालात में चालक का शव पाया गया। निरीक्षक अपराध रमाशंकर राय ने बताया कि मृतक की पहचान बहराइच के थाना हुजूरपुर बहराइच के चौधरी पुर नरौरा निवासी विपुल सिंह के रूप में हुई है।
मृतक के भतीजे विपिन सिंह ने बताया कि उनके चाचा विपुल सिंह इंडियन गैस एजेंसी चौधरी पुर नरौरा हूजुरपुर बहराइच से पिकअप पर गैस सिलेंडर लेकर वितरण के लिए कटराबाजार आए थे। लौटते समय वाहन पाठक पुरवा वीरपुर के पास खराब हो गया। सड़क किनारे वाहन के बगल में क्लीनर लतीफ व विपुल सिंह बिस्तर लगाकर सो गए। सुबह जब लतीफ ने विपुल को जगाया तो वह मृत मिले। निरीक्षक अपराध ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट होगा।
