    गोंडा में दहेज के लिए गर्भवती मह‍िला की हत्‍या, आरोपी पति समेत तीन गिरफ्तार, एक फरार

    By Ajay Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:12 PM (IST)

    गोंडा में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। परिजनों ने दहेज के लिए उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है और दहेज विरोधी अभियानों को तेज करने की बात कर रही है।

    संवाद सूत्र, ढेमवाघाट (गोंडा)। तुलसीपुर माझा पूरे अर्जुन गांव में दहेज के लिए गर्भवती सुषमा की सिर फोड़ने, नुकीली वस्तु से आंख निकालने के साथ ही गला दबाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने पति समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    मौसेरे ससुर तिलकराम उर्फ तिलंगा यादव फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। मृतका के भाई वीर प्रताप उर्फ चुर्की यादव ने दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा कि उनकी गर्भवती बहन सुषमा यादव की मंगलवार देर रात दहेज में बाइक और भैंस के लिए उसके पति मुकेश यादव, ननद रेनू यादव, सास शांति देवी व मौसेरे ससुर तिलकराम उर्फ तिलंगा यादव ने गला दबाकर, सिर फोड़ दिया और नुकीली वस्तु से आंख बाहर निकाल कर हत्या कर दी थी।

    थानाध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि पति, सास व ननद को उपनिरीक्षक अशोक जायसवाल, आरक्षी राम अवतार यादव, राहुल साहनी, महिला आरक्षी किरन चौहान और सुनीता कुशवाहा की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित तिलकराम उर्फ तिलंगा यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है।