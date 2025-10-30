संवाद सूत्र, ढेमवाघाट (गोंडा)। तुलसीपुर माझा पूरे अर्जुन गांव में दहेज के लिए गर्भवती सुषमा की सिर फोड़ने, नुकीली वस्तु से आंख निकालने के साथ ही गला दबाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने पति समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

मौसेरे ससुर तिलकराम उर्फ तिलंगा यादव फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। मृतका के भाई वीर प्रताप उर्फ चुर्की यादव ने दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा कि उनकी गर्भवती बहन सुषमा यादव की मंगलवार देर रात दहेज में बाइक और भैंस के लिए उसके पति मुकेश यादव, ननद रेनू यादव, सास शांति देवी व मौसेरे ससुर तिलकराम उर्फ तिलंगा यादव ने गला दबाकर, सिर फोड़ दिया और नुकीली वस्तु से आंख बाहर निकाल कर हत्या कर दी थी।