    'अभी जेल भेज दूंगा... SO नवाबगंज के खिलाफ भी लिख दूंगा', गोंडा में पीड़ित पर ही बरस गए तरबगंज CO

    By Ajay Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:11 PM (IST)

    गोंडा में एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें तरबगंज के क्षेत्राधिकारी उमेश्वर प्रभात सिंह पर एक पीड़ित को गाली देने का आरोप है। पीड़ित, केश कुमार ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है, जिसमें उन्होंने सीओ पर गाली देने और धमकी देने का आरोप लगाया है। सीओ उमेश्वर प्रभात सिंह ने ऑडियो को फर्जी बताया है और केश कुमार पर गलत आरोप लगाने का आरोप लगाया है।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। इंटरनेट मीडिया पर एक मिनट आठ सेकेंड की एक ऑडियो क्लिप प्रसारित की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह पीड़ित को गाली दे रहे हैं।

    ऑडियो में गाली के साथ ही यहीं से अभी भेज दूंगा...एसओ नवाबगंज के खिलाफ भी लिख दूंगा जैसा शब्द सुना जा सकता है। दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने का दावा किया है।

    रायपुर वजीरगंज रहने वाले केश कुमार ने कहा कि वह नबाबगंज के एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पर काम करता था, लेकिन उन्होंने काम करना बंद कर दिया, जिससे नाराज होकर विपक्षियों ने उनकी पिटाई की। जातिसूचक गालियां दीं। जिसपर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी जांच के लिए उन्हें सीओ कार्यालय पर बुलाया गया।

    केश कुमार का आरोप है कि सीओ उमेश्वर प्रभात सिंह ने उन्हें गाली देते हुए धमकी दी। प्रकरण में जेल भेजने धमकी दी। सीओ उमेश्वर प्रभात सिंह ने कहा कि प्रसारित ऑडियो उनका नहीं है। केश कुमार फर्जी आरोप लगा कर मुकदमे में बाहर बैठे व्यक्ति को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।