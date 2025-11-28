'अभी जेल भेज दूंगा... SO नवाबगंज के खिलाफ भी लिख दूंगा', गोंडा में पीड़ित पर ही बरस गए तरबगंज CO

जागरण संवाददाता, गोंडा। इंटरनेट मीडिया पर एक मिनट आठ सेकेंड की एक ऑडियो क्लिप प्रसारित की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह पीड़ित को गाली दे रहे हैं। ऑडियो में गाली के साथ ही यहीं से अभी भेज दूंगा...एसओ नवाबगंज के खिलाफ भी लिख दूंगा जैसा शब्द सुना जा सकता है। दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने का दावा किया है।

रायपुर वजीरगंज रहने वाले केश कुमार ने कहा कि वह नबाबगंज के एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पर काम करता था, लेकिन उन्होंने काम करना बंद कर दिया, जिससे नाराज होकर विपक्षियों ने उनकी पिटाई की। जातिसूचक गालियां दीं। जिसपर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी जांच के लिए उन्हें सीओ कार्यालय पर बुलाया गया।