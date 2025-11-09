Language
    गोंडा के इन चार ग्राम पंचायतों में कार्यवाहक प्रधानों की नियुक्ति, विकास कार्य फिर शुरू

    By Varun Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:35 PM (IST)

    गोंडा जिले के चार ग्राम पंचायतों - कुरसहा, नरायनपुर ईंधा, जलालपुर और गड़ौली में प्रधानों के निधन के बाद विकास कार्य रुक गए थे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने इन पंचायतों में ग्राम पंचायत सदस्यों को कार्यवाहक प्रधान नियुक्त किया है ताकि विकास कार्य फिर से शुरू हो सकें। इन नियुक्तियों से गांवों में विकास की उम्मीद जगी है।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। जिले की चार ग्राम पंचायतों में प्रधानों के आकस्मिक निधन से गांवों में विकास कार्य ठप है। डीएम प्रियंका निरंजन ने विकास कार्य शुरू कराने के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों को कार्यवाहक प्रधान नामित किया है।

    जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि रुपईडीह ब्लाक की ग्राम पंचायत कुरसहा में निर्वाचत प्रधान मालती देवी की 19 अगस्त को मृत्यु हो गई थी। ग्राम प्रधान के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए ग्राम पंचायत सदस्य रामेश्वर प्रसाद को प्रधान पद के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए नामित किया गया है।

    उन्होंने कहा कि झंझरी ब्लाक की ग्राम पंचायत नरायनपुर ईंधा के निर्वाचित प्रधान राम बक्श की मृत्यु 20 अगस्त को हो गई थी। ग्राम पंचायत सदस्य ननका को कार्यवाहक प्रधान नियुक्त किया गया है।

    बभनजोत ब्लाक की ग्राम पंचायत जलालपुर में प्रधान अशोक कुमार की 12 अगस्त को मौत हो गई थी। यहां ग्राम पंचायत सदस्य सुधा गौतम को कार्यवाहक प्रधान नियुक्त किया गया है।

    तरबगंज ब्लाक की ग्राम पंचायत गड़ौली के प्रधान राजकुमार तिवारी का 19 सितंबर को निधन हो गया था। प्रधान पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए ग्राम पंचायत सदस्य अनुराग तिवारी को नामित किया गया है।