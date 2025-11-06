गाेंडा में नाव से टेढ़ी नदी पार कर रही मां-बेटी की डूबने से मौत

जागरण संवाददाता, गोंडा। नगर कोतवाली के कपूरपुर गोड़ियनपुरवा गांव की रहने वाली मां-बेटी की टेढ़ी नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों बुधवार की सुबह नदी के उस पर खेत में खाद उतरवाने के लिए निकली थी। शाम तक वापस न लौटने पर परिवारीजन ने खोजबीन शुरू की तो दोनों मां-बेटी का शव नदी में उतराता मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। नगर कोतवाली के कपूरपुर गोड़ियनपुरवा गांव के रहने वाले अमन ने बताया कि उनकी मां उर्मिला निषाद सुबह करीब नौ बजे नाव से बहन नंदिनी के साथ नदी के उस पार चांदपुर गांव स्थित खेत में खाद उतरवाने गई थी। नदी के बीच धारा में नाव पलट गई। मां-बहन की डूबने से मौत हो गई।