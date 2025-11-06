Language
    गाेंडा में नाव से टेढ़ी नदी पार कर रही मां-बेटी की डूबने से मौत

    By Ajay Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:56 AM (IST)

    गोंडा के कपूरपुर गोड़ियनपुरवा गांव में टेढ़ी नदी में डूबने से मां-बेटी की मौत हो गई। दोनों खाद उतरवाने खेत जा रही थीं, तभी नाव पलटने से यह हादसा हुआ। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की तो नदी में शव मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका के बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। नगर कोतवाली के कपूरपुर गोड़ियनपुरवा गांव की रहने वाली मां-बेटी की टेढ़ी नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों बुधवार की सुबह नदी के उस पर खेत में खाद उतरवाने के लिए निकली थी। शाम तक वापस न लौटने पर परिवारीजन ने खोजबीन शुरू की तो दोनों मां-बेटी का शव नदी में उतराता मिला।

    पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। नगर कोतवाली के कपूरपुर गोड़ियनपुरवा गांव के रहने वाले अमन ने बताया कि उनकी मां उर्मिला निषाद सुबह करीब नौ बजे नाव से बहन नंदिनी के साथ नदी के उस पार चांदपुर गांव स्थित खेत में खाद उतरवाने गई थी। नदी के बीच धारा में नाव पलट गई। मां-बहन की डूबने से मौत हो गई।

    देरशाम तक दोनों के घर वापस न लौटने पर खोजबीन शुरू की। शव नदी में उतराता मिला है। मृतक के बेटे अमन ने बताया कि उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। वह पांच भाई-बहन है।

    सबसे बड़ी बहन लक्ष्मी की शादी हो चुकी है। वह दूसरे नंबर पर है जबकि उससे छोटा भाई रोहन, बहन खुशी है। पांचवें नंबर की बहन नंदिनी की मां के साथ ही मौत हो गई। मृतका के बच्चों का रो-रोकर हाल बेहाल है। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।