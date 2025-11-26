Language
    गोंडा में BLO की मौत की जांच करेगी समिति, जौनपुर में पैतृक गांव भेजा गया शव

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:57 PM (IST)

    Suicide Case of BLO in Gonda : सहायक अध्यापक विपिन यादव ने मंगलवार की सुबह जहरीला पदार्थ खा लिया था। इसके बाद उन्हें बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय लाया गया था। जहां उपचार के बाद उन्हें लखनऊ मेडिकल कालेज रेफर किया गया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

    Hero Image

    सहायक अध्यापक विपिन यादव

    संवाद सूत्र, जागरण, गोंडा : प्राथमिक विद्यालय जैतपुर माझा नवाबगंज के सहायक अध्यापक विपिन यादव की मौत की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। विपिन यादव की मौत की जांच गोंडा के मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश की अध्यक्षता वाली समिति जांच करेगी।

    डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि शिक्षक के शव को उनके पैतृक गांव भेज दिया गया है। सभी तथ्यों की जांच कराने के लिए टीम का गठन किया गया है। विपिन की मौत से शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षक के स्वजन की तरफ से कोई तहरीर थाने पर नहीं दी गई है।

    सहायक अध्यापक विपिन यादव का शव पैतृक उनके गांव जौनपुर जिले के सरायखाझा के मलनी गांव भेजा गया है। विपिन ने मंगलवार की सुबह जहरीला पदार्थ खा लिया था। इसके बाद उन्हें बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय लाया गया था। जहां उपचार के बाद उन्हें लखनऊ मेडिकल कालेज रेफर किया गया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

    मृतक की पत्नी सीमा ने आरोप लगाया था उनके पति की ड्यूटी बीएलओ में लगाई गई थी। इसके बाद से वह अवसाद में रहते थे। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि उक्त वीडियो शिक्षक का आखिरी वीडियो है जिसमें वह अधिकारियों पर दबाव बनाने की बात कह रहे थे। दैनिक जागरण वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

    अब कमेटी वीडियो के सत्यता की जांच करेगी। वीडियो में उन्हीं की आवाज है या नहीं, जो भी कहा जा रहा है वह स्वेच्छा से है या किसी के दबाव में कहा गया है। इन बिंदुओं की भी जांच होगी। उधर साथी की मौत से शिक्षकों में आक्रोश है।

    शिक्षक नेताओं का कहना है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। बावजूद इसके सभी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। उन पर अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। थानाध्यक्ष नवाबगंज अभय सिंह ने बताया कि अभी कोई तहरीर उन्हें नहीं मिली है।